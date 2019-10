Dimaro un anno dopo la tragedia. Il video

A fianco di Diego Canella e della sua famiglia scende in campo la Fgci-Lnd di Trento promuovendo una raccolta fondi attraverso un crowdfunding in internet all’indirizzo www.eppela.com/diegocanella

Il giovane portiere della società Asd Redival era rimasto gravemente infortunato nell’aprile del 2017 durante una partita di Seconda Categoria.

Il 23 enne giocatore riportò un grave trauma cranico e solo l’immediato ricovero in ospedale e un’operazione alla testa gli salvarono la vita.

Per questo la Federazione ha deciso di dare vita ad una raccolta fondi per sostenere le ingenti spese che la famiglia deve sostenere.

La raccolta fondi che durerà fino a Natale di quest’anno, ha come obiettivo i 10 mila euro ed al momento ne sono stati raccolti 5.114.00, ma il progetto sarà comunque finanziato.

La finalità è quella di contribuire a sostenere le onerose spese di cura e l’adeguamento della casa di Cogolo di Pejo che superano, anche in prospettiva futura, tutti gli aiuti finanziari.

All’undicesimo del primo tempo Diego Canella compiva una parata uscendo sul centravanti avversario ed è stato proprio in quel frangente che si è verificato lo scontro fortuito.

La partita era stata sospesa; Diego era stato trasportato in ospedale dove era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alla testa. Al termine del campionato la Redival era stata promossa in Prima categoria e la promozione era stata dedicata a Diego mentre lui lottava in ospedale col sostegno della mamma Luciana e delle sorelle Federica e Irene.

Diego Canella era una promessa del calcio trentino e sognava di emulare Donnarumma portiere del Milan che è più giovane di lui, ma che era il suo idolo.

Da quel marzo del 2017 è cambiata la vita di tutta la sua famiglia, ma in parte anche della sua società sportiva che non lo ha mai smesso si seguire e di sostenere.

Oggi l’Asd Revival in collaborazione con la Fgci, vuole trovare un’altra strada per aiutare la famiglia Canella e dà inizio alla partita della solidarietà.

La comunità solandra per lui ha organizzato numerose iniziative in favore della famiglia.