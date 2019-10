Anche il Comune di Pellizzano rinnova l’impianto di illuminazione

Anche il Comune di Pellizzano ha deciso di eseguire dei lavori di sostituzione di alcuni corpi illuminanti con degli impianti nuovi con tecnologia a led nelle varie frazioni.

Per questo era stato richiesto all’Ufficio Tecnico Area Edilizia Pubblica – Gestione Associata ambito “Alta Val di Sole” di redigere un progetto esecutivo, ora approvato a tutti gli effetti, che prevede una spesa complessiva di 71.858,19 euro, di cui 17.379,32 euro per lavori a base d’asta e 54.478,88 euro per somme a disposizione dell’amministrazione.

La spesa per l’opera sarà finanziata per 50 mila euro con fondo statale per lo sviluppo e coesione, per 3.170 euro con i fondi Bim dell’Adige e per 18.688,19 euro con avanzo di amministrazione disponibile.

La direzione lavori sarà svolta dall’Ufficio Tecnico Area Edilizia Pubblica – Gestione Associata ambito “Alta Val di Sole”, mentre l’opera sarà eseguita dalla ditta Meneghini Antonio & C. sas di Dimaro Folgarida per un importo complessivo di 21.202,77 euro.

Per la fornitura dei corpi illuminanti, il Comune si è affidato invece alla ditta Luce e Design srl di Trento, per un costo complessivo di 50.231,52 euro.

