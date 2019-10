Trento: la notte di Hallowen all’orrido di Ponte alto

Il sindaco Andreatta non ne azzecca una, nemmeno quando gioca in casa.

Un giorno lancia come suoi degni successori Franzoia e Gilmozzi e per farlo, anticipa lo scenario dell’Officina delle idee che sarà la “ culla” del programma elettorale del PD.

Succede però che nemmeno 24 ore dopo, il suo stesso partita lo smentisca categoricamente dicendo che ne Franzoia e nemmeno Gilmozzi , saranno mai candidati sindaco e che l’incontro di ieri a Gardolo, aveva valore solo di confronto di idee e non di lancio di candidature.

Pubblicità Pubblicità

A dirlo è la segretaria del PD trentino Simonetta Dell’Antonio che forse il Sindaco avrebbe dovuto contattare prima della sua fantasiosa uscita.

Si sa che Andreatta non è certo abituato al confronto e che la sua intenzione era quella di premiare i suoi delfini, però che brutta figura!

Anche perché quelli di Franzoia e Gilmozzi sono due nomi ormai girano da parecchio.

Della Franzoia se ne era già parlato prima delle elezioni nazionali quando tutti la davano in viaggio verso Roma.

Pubblicità Pubblicità



L’esito delle votazioni è stato di tutt’altro genere e la Franzoia se ne è rimasta seduta in consiglio comunale, decidendo di non alzarsi nemmeno per le Provinciali.

Gilmozzi avrebbe dalla sua un assessorato forte come quello dei lavori pubblici che potrebbe essere un buon trampolino di lancio verso il ruolo di sindaco, ma chissà per quale motivo non ha mai avuto dalla sua i favori della sinistra trentina.

Quelle di maggio saranno votazioni molto delicate: una scelta errata del candidato potrebbe far svanire la poltrona di Sindaco e rimediare qualche brutta figura in termini di consensi vista l’avanzata inesorabile dell’armata leghista.

Forse Andreatta non si è accorto che il Pd in crisi di idee e di voti, non ha certo tempo per pensare ai candidati.

Non solo, una possibile alleanza con Futura ed altri movimenti della sinistra appare piuttosto improbabile.

Se poi il Patt si sfilasse, come è probabile, andando verso il centro destra o rimpinguando il polo di centro che qualcuno vuole far nascere per il PD sarebbe un vero bagno di sangue. Rimarrebbe completamente isolato e solo.

E comunque non è poi così scontato che in caso di alleanze il candidato sindaco debba essere del PD.

O quindi la sua è stata un’uscita di leggerezza dettata più dall’emotività che dalla strategia, oppure ha voluto lanciare un messaggio contrario a qualsiasi alternativa ad un sindaco piddino.

O forse più semplicemente se ne è uscito ben sapendo che le scelte saranno altre, ma in caso di sconfitta potrà sempre dire “ L’indicazione per i nomi giusti ve l’avevo data, siete stati voi a non accettarla”.

Di certo quella del lancio di Franzoia e Gilmozzi, è un’altra delle strampalate uscite di Andreatta è servita più che altro a chiudere la strada alla favorita per la candidatura del partito democratico, cioè ad Elisabetta Bozzarelli che il Sindaco non ha mai digerito.

Per il Pd volti nuovi ma vecchi vizi, quelli di dividere invece che unire. Ma il giudizio finale è in arrivo nella primavera del 2020.