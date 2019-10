Recuperati nella notte dal soccorso alpino 4 escursionisti sul monte Altissimo

Sono stati elitrasportati in piazzola a Riva del Garda i quattro escursionisti che hanno chiesto aiuto al Numero Unico per le Emergenze 112 verso le 18.30 perché non erano più in grado di trovare la traccia del sentiero n. 8 che dalla cima del Monte Altissimo scende sul versante occidentale.

Il gruppo, composto da quattro persone di nazionalità ceca e un cane, si trovava a una quota di 1.600 m.s.l.m.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino meridionale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento dell’elicottero sul quale era presente il Tecnico di Elisoccorso del Soccorso Alpino: questa figura tecnica, infatti, a partire da quest’anno presta il servizio notturno anche nel periodo autunnale e invernale.

Con l’utilizzo dei visori notturni, l’equipaggio dell’elicottero ha individuato il gruppo in difficoltà e tramite il verricello ha recuperato a bordo tutti i suoi componenti per riportarli a valle in sicurezza.

Per nessuno di loro è stato necessario il ricovero in ospedale.

