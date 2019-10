Geoparc Bletterback, grande successo della visita proposta dalla Sat di Pergine.

Nel pomeriggio di oggi domenica 27 ottobre 2019 a Telve di Sopra si è sviluppato un incendio di circa 300 metri quadri di sottobosco. Le fiamme sono cominciate ad ardere vicino all’hotel Lagorai

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco permanenti di Trento a sostegno di quelli di Telve di Sopra. Durante le operazioni di spegnimento delle fiamme un camion cisterna dei vigili del fuoco di Telve di Sopra, si è ribaltato in prossimità di una curva. Per fortuna non ci sono stati feriti e l’operazione di spegnimento delle fiamme ha potuto continuare.

Sul posto sono arrivati una quarantina di vigili del fuoco che per domare le fiamme ci hanno messo quasi 5 ore. Allertato anche l’elicottero che è entrato in azione. Sconosciuta per il momento l’origine dell’incendio

