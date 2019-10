Elezioni Umbria: «Questo governo non s’ha da fare»

Sul trionfo della Lega in Umbria è intervenuto nella mattinata anche il segretario del carroccio Trentino Mirko Bisesti, euforico per la grande vittoria del centro destra a traino Lega che ha raggiunto il 37% dei consensi.

«Siamo molto soddisfatti del risultato incredibile ottenuto dalla Lega in Umbria con il 37% dei voti e dal centrodestra che ha superato ampiamente il 50% dei consensi. Il popolo del centrodestra è, ancora una volta, la maggioranza: si tratta di un risultato che dimostra che il popolo non vuole il Governo delle poltrone di Conte, di Maio e Renzi ma ha bisogno di riavere la parola dato che, al momento, il governo non rappresenta in alcun modo la volontà popolare. Il voto di ieri in Umbria ha confermato proprio questo e ancora una volta gli italiani hanno dato un chiaro messaggio di voler ritornare a essere protagonisti. Salvini ha dimostrato che la gente è sempre più dalla sua parte. Grazie ai liberi cittadini umbri. Questo è l’inizio della fine del Conte bis. Buon lavoro a Donatella Tesei e a tutta la squadra» – Questo quanto dichiarato in una nota dal Segretario nazionale della Lega Salvini Trentino Mirko Bisesti

Le elezioni in Umbria hanno bocciato l’alleanza cinque stelle PD in modo netto. Per i grillini questa tornata elettorale è stato un autentico bagno di sangue che ha visto crollare i consensi dal 34% del marzo 2018 allo striminzito 7,4% di questa tornata elettorale. Tiene il PD che raggiunge il 22,4% ma a cui vanno sottratti gli eventuali voti di Matteo Renzi.

La coalizione di centrodestra raggiunge tutta insieme il 58,84%, ovvero 22 punti di vantaggio rispetto ai voti presi dalla cosiddetta alleanza civica composta da Pd e M5s (36,8%).

Grande risultato di Fratelli d’Italia che raggiunge la percentuale record del 10,5 % doppiando così Forza Italia e superando i cinque stelle diventando così il terzo partita in Umbria.

