Brentonico: si cerca il gestore della Bottega di Prada

Il Comune di Brentonico cerca un nuovo gestore per il negozio di generi alimentari e misti della frazione Prada, che serve anche Saccone e Polsa.

Si tratta di una bottega di vendita al dettaglio, che può svolgere attività multiservizi e può ampliarsi anche ai Sieg (servizi di interesse economico generale) il che, tradotto in pratica, significa che può beneficiare di un ulteriore contributo pubblico a sostegno dei presidi commerciali delle zone altrimenti non servite.

L’immobile è stato acquistato dal Comune alla fine degli anni Novanta ed è stato via via concesso a vari gestori.

L’ultima persona a prendere in carico la bottega è stata Carolina Modena che però, lo scorso giugno, ha comunicato di voler concludere la propria esperienza.

Così la giunta comunale, su proposta dell’assessore al commercio e alle frazioni Ivano Tonolli, ha deliberato di raccogliere le manifestazioni di interesse dei futuri potenziali gestori.

Spiega l’assessore: «Ci sarà un affitto simbolico di 300 euro l’anno (gli stessi pagati da Carolina Modena). Colgo l’occasione per ringraziare Carolina che ha svolto ottimamente il suo servizio.

Per i potenziali interessati, posso dire che il bacino comprende i circa 170 abitanti di Prada, altrettanti di Saccone e una cinquantina della Polsa. Ovviamente, in estate, si ragiona su tutt’altri numeri. È chiaro a tutti, ovviamente, che questo negozio rappresenta un presidio indispensabile a livello di forniture per i residenti e che, altrettanto, è un punto di aggregazione irrinunciabile».

Sulla redditività della gestione parla proprio Carolina Modena: «Contando il servizio a domicilio, la presenza dei residenti e l’afflusso nei periodi delle vacanze, è da dire che l’attività sta in piedi bene. La parte difficile è data dalla grande stagionalità: in estate è indispensabile essere in due, in inverno si lavora meno. Per questo serve una pianificazione molto attenta».

Tra i possibili servizi erogabili oltre all’alimentare e ai generi misti ci sono: quelli in convenzione con gli enti pubblici; assistenza per la prenotazione telefonica o on-line di visite mediche specialistiche; stampa di referti medici e assistenza all’accesso alla cartella clinica del cittadino “Tre C”; punto di recapito per farmaci inviati in busta chiusa nominativa da farmacie operative nei centri limitrofi; centro di raccolta e invio della corrispondenza; servizi di pagamento (bollo auto, bollettini, etc.); vendita di referenze di prodotti biologici e/o per celiaci; consegna della spesa a domicilio; servizio bancomat; vendita di carni fresche e/o congelate, conservate, preparate, confezionate; ricariche telefoniche; rivendita di giornali quotidiani e riviste; navigazione internet e accesso alla posta elettronica, telefax e fotocopie; servizio Wi-Fi; vendita di prodotti trentini e/o del commercio equo e solidale.

La concessione non ha, per il Comune, il presupposto della reddittività, quanto piuttosto quello del servizio alla comunità. Prima della procedura a evidenza pubblica, il Comune promuove l’indagine esplorativa per favorire la partecipazione e consultare il maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati.