Una serata da ricordare per 265 studenti che hanno ricevuto il “Premio allo studio” dalla Cassa Rurale Val di Non

L’auditorium del polo scolastico di Cles era pieno in ogni ordine di posto venerdì sera per la consegna dei “Premi allo studio” della Cassa Rurale Val di Non.

Una serata che ha visto protagonisti i giovani meritevoli, i valori della cooperazione e della scuola come guida per il futuro, ma anche la musica, grazie a un’ospite d’eccezione come la cantautrice solandra Caterina Cropelli, che proprio in quell’auditorium si era esibita per la prima volta a 14 anni.

Nelle vesti di presentatore un eclettico Matteo Lorenzoni, che ha subito chiamato a fianco a sé sul palco il presidente e il direttore della Cassa Rurale Val di Non, Silvio Mucchi e Massimo Pinamonti.

“È uno spettacolo vedere una platea di queste dimensioni, così tante famiglie che compongono e sono l’anima della Cassa Rurale – sono state le parole del presidente –. La nostra banca vuole e deve offrire al proprio territorio il sostegno per far sì che i giovani meritevoli siano supportati nella loro crescita, in modo che maturino e possano conoscere e girare il mondo. Il nostro intento è quello di creare inoltre le condizioni perché possano un giorno tornare nel proprio territorio. Si tratta di una sfida importante, quella di garantire prospettive ai giovani. Noi ci stiamo mettendo tutto l’impegno e oggi festeggiamo insieme i nostri giovani che hanno meritato nei risultati scolastici”.

Il direttore Massimo Pinamonti ha invece snocciolato le cifre del sostegno allo studio da parte della Cassa Rurale Val di Non, che negli ultimi 30 anni, da quando sono stati istituiti i premi allo studio, ha distribuito più di un milione di euro di borse di studio a più di 3.000 studenti.

Numeri impressionanti, come quelli della serata di venerdì, durante la quale sono stati premiati 265 studenti per oltre 80 mila euro di riconoscimenti.

Dopo gli interventi di Marco Erlicher in rappresentanza della dirigente del Liceo Russell Teresa Periti, che ha ringraziato la Cassa Rurale da sempre sostenitrice delle iniziative scolastiche, e di Matteo Bergamo, presidente dell’Associazione Giovani Soci, è stato proiettato un video per la presentazione dell’ospite speciale della serata.

È bastato ascoltare per un attimo la sigla di X-Factor per capire che si trattava della cantautrice di Monclassico Caterina Cropelli, che qualche anno fa era arrivata alle fasi finali del famoso programma televisivo nella squadra guidata da Fedez.

Subito dopo questo momento emozionante è entrata in scena Caterina con in braccio la sua chitarra, che si è detta “felice di tornare a casa. Qui mi sono esibita per la prima volta a 14 anni”. È cominciata così una simpatica intervista, intervallata da splendidi brani, che ha visto il coinvolgimento anche del presidente Silvio Mucchi.

La bionda cantante ha cullato e incantato la platea con la sua voce delicata e le corde dolci della sua chitarra, ma anche con i suoi racconti. E i suoi consigli. “Inseguite i vostri sogni – ha detto ai giovani –. Quando vi dicono di crederci è davvero così: bisogna crederci fino in fondo per realizzarli”.

Al presidente che le chiedeva se si sentisse più musicista o paroliere, Caterina ha risposto: “Entrambe le cose. Quando compongo una canzone comincio a canticchiare una melodia a caso, e sempre a caso mi vengono le parole, come se scendessero dal cielo”.

La cantante ha raccontato una serie di aneddoti legati a X-Factor e alla sua vita, alla musica ma anche allo studio.

Sono quindi stati chiamati a salire sul palco i giovani premiati, che hanno poi scattato una foto tutti insieme con Caterina Cropelli, il presidente Silvio Mucchi e il direttore Massimo Pinamonti.

Di seguito l’elenco degli studenti premiati suddivisi per categorie.

Laurea specialistica/magistrale: Bergamo Luca, Bondi Francesca, Brentari Ilaria, Callovi Kevin, Callovi Rossella, Cattani Michael, Corradini Cristiano, Cortelletti Irene, Daldoss Daniele, Dalpiaz Alessia, Dalpiaz Domenico, Dalpiaz Matteo, Endrizzi Carlo, Endrizzi Sara, Facinelli Daniele, Fanti Riccardo, Fedrizzi Elia, Fedrizzi Francesca, Fedrizzi Roberto, Fondriest Maria Vittoria, Francisci Giacomo, Girardi Martina, Giuliani Roberto, Inama Alice, Leli Claudia, Linardi Giulia, Lucin Alessandra, Marchesi Valeria, Marinconz Devis, Menapace Ambra, Menapace Massimo, Menapace Roberta, Micheli Francesco, Mucchi Iris, Odorizzi Chiara, Odorizzi Michele, Odorizzi Roberta, Pellegrini Giulia, Pilati Gianluca, Preti Veronica, Righetti Beatrice Carola Miranda, Rizzardi Caterina, Salavolti Alice, Sicher Michele, Taddei Mauro, Vender Manuela, Zanon Gianluca, Zanon Martina;

Laurea 1° livello: Arnoldi Valentina, Battan Giada, Bergamo Tania, Bonadiman Chiara, Branz Roberta, Brida Alice, Brida Giorgia, Calliari Diego, Cattani Alice, Cattani Carlo Leone, Chini Daniele, Covi Arianna, Covi Karin, Cristoforetti Remo, Dalpiaz Simone, Demichei Sara, Depaoli Marika, Fedrizzi Marica, Franzoi Daniel, Galeaz Chiara, Gasperetti Mattia, Giuliani Valentina, Kaisermann Beatrice, Leonardi Anna, Leonardi Martina, Lucin Davide, Maccani Gianluca, Marcolla Alessandro, Marcolla Maddalena, Molignoni Fabio, Odorizzi Francesco, Parnasso Roberto, Pezzi Rodolfo, Pilati Lorenzo, Rizzardi Giulia, Rizzardi Lorenzo, Salmoiraghi Juan Pablo, Sandri Martina, Simonetti Nicola, Torresani Luca, Valentinelli Aldo, Valentini Silvia, Verber Francesco, Zadra Elisa, Zandron Miriana, Zanin Giorgia, Zanon Giordano, Zucal Francesca;

Università estero: Battisti Vanessa, Bergamo Adriano, Bergamo Alessandro, Bergamo Viviana, Giuliani Giada, Lorandini Nicole, Mendini Nicola, Pancheri Petra, Ramus Giulia, Tolotti Sara, Zadra Caterina, Zanini Matteo;

Diploma superiore: Agosti Fabiano, Ambrosi Federico, Asson Sabrina, Asson Ylenia, Boller Marilena, Bonvicin Niccolò, Brentari Matteo, Brugnara Andrea, Buratto Silvia, Busetti Riccardo, Carolli Miriana, Cirolini Pietro, Conci Matteo, Conter Simon, Corazzola Gianluca, Corazzolla Marta, Cova Chiara, Cova Greta, Cristoforetti Stefano, Emer Lorenzo, Erlicher Elisabetta, Erlicher Giulia, Franzoi Dominiique, Gabardi Alessandro, Gabardi Carlo, Gasperi Massimo, Gebelin Lorenzo, Giuliani Marianna, Gottardi Davide, Inama Greta, Leonardi Elena, Leonardi Marco, Lorandini Sara, Maines Fabiana, Marignoni Matteo, Marini Sara, Martini Mirko, Mascotti Chiara, Menghini Thomas, Ossanna Vittoria, Paoli Giacomo, Pedrotti Giacomo, Pedrotti Morena, Piffer Silvia, Pizzolli Veronica, Purin Gabriele, Ramus Stefano, Saini Manuel, Taller Alessio, Tell Filippo, Torresani Isabel, Torresani Lorena, Zambonato Leonardo;

Superiori estero: Arnoldi Jennifer, Arnoldi Jenny, Asson Ilaria, Bassi Giulia, Berti Gioia, Blasiol Elisa, Blasiol Francesca, Busetti Anna, Calliari Matteo, Carloni Francesco, Carotta Agnese, Chini Erica, Cirolini Ilaria, Cocu Ana Maria, Cocu Madalina, Corradini Giacomo, Corradini Lorenzo, Cova Enrico, Cristan Tommaso, Dalia Alessandro, Dalpiaz Benedetta, De Poda Elisa, Deromedis Ursula, Dicicco Tamara, Ebli Lorenzo, Emer Gabriele, Endrizzi Elisa, Facinelli Fatinha, Fanti Manuela, Fattor Nives, Flor Elena, Gasperetti Matteo, Goio Moe Angela, Iob Giorgio, Kaisermann Francesco, Lorenzoni Anna, Lucchi Daniela, Menapace Maria, Menapace Rossella, Mendini Anastasia, Moggiol Francesca, Noldin Alice, Odorizzi Eleonora, Ossanna Caterina, Pasolini Giulia, Pedergnana Chiara, Pellegrini Michelle Laila, Pezzini Laura, Purin Valentina, Quaresima Cecilia, Rizzardi Leonardo, Rossi Martina, Salavolti Gaia, Schirru Luca Salvatore, Stancher Marianna, Tolotti Simone, Torresani Giulia, Valentini Giorgia, Wegher Lorenzo, Zambonato Costanza, Zandron Lorenzo, Zappini Elena, Zenoniani Anna;

Diploma professionale: Culacciati Martina, Dallatina Nicola, Deromedi Alice, Fedrizzi Petra, Gennara Fabio, Luchi Mattia, Mumelter Friedrich, Pedrotti Miriam, Tavonatti Hazar Valentina, Zucal Giulia;

Diploma medie: Adami Andrea, Agosti Viviana, Bertolla Samuel, Bizzarri Lorenzo, Borghesi Chiara, Castelli Matilde, Chini Anna, Chini Gabriele, Chini Patrick, Dalpiaz Gaia, Dalpiaz Tommaso, Dolzani Chiara, Fondriest Aurora, Fondriest Chiara, Franzoi Serena, Gabos Beatrice, Menapace Cristina, Miclet Giona, Pellegrini Matteo, Rizzi Luca, Scotton Maria, Stringari Massimo, Tavonatti Carlotta, Tonetti Micaela, Vender Davide, Zadra Giulia, Zanella Francesco.