Si schianta con la moto nella notte, grave 51 enne

E’ in programma venerdì 25 ottobre dalle 9 alle 13 al Museo di Riva del Garda il seminario “Sopra il Garda, Monte San Martino: la lunga vita di un’area di strada”, nell’ambito della mostra allestita al MAG “Il Sacro e il Quotidiano. Il villaggio tardoantico a San Martino ai Campi”.

L’incontro di studi, curato dall’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento in collaborazione con il MAG, si inserisce nelle iniziative per i 50 anni dalla scoperta dell’area archeologica.

Il seminario è riconosciuto dall’IPRASE come corso valido ai fini dell’aggiornamento professionale dei docenti; la direzione scientifica è di Nicoletta Pisu, archeologa della Soprintendenza.

Pubblicità Pubblicità

Le relazioni, affidate ad archeologi e studiosi, si propongono di approfondire i temi trattati nella mostra affrontando gli aspetti legati alla sfera del sacro, agli scambi culturali e ai cambiamenti intervenuti con l’età medievale nel sito archeologico.

In posizione strategica lungo quelle che in antichità erano importanti vie di comunicazione, frequentato fin dalla protostoria, il sito di San Martino ai Campi è caratterizzato da significative strutture di età romana e medievale.

Pubblicità Pubblicità

Nel periodo di passaggio fra queste due epoche, nel IV secolo d.C., sul versante meridionale del Monte viene costruito un villaggio, probabilmente con finalità militari. Circa duecento anni dopo un incendio distrugge la gran parte dell’abitato, che però continua a vivere, anche attraverso la devozione cristiana.

La mostra si può visitare fino a novembre 2020 presso il MAG di Riva del Garda, domenica 27 ottobre alle 11 si terrà una visita guidata gratuita condotta dal responsabile del Museo Matteo Rapanà.

Pubblicità Pubblicità



Seminario “Sopra il Garda, Monte San Martino: la lunga vita di un’area di strada”

Venerdì 25 ottobre ore 9, Museo di Riva del Garda

Programma:

ore 8.30: Registrazione partecipanti

ore 9.00: Saluti istituzionali

Presiede i lavori Matteo Rapanà (MAG Museo Alto Garda)

ore 9.15: Serena Solano (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia) | Una cultura di frontiera alle soglie dell’età romana

ore 9.55: Gianni Ciurletti (già Soprintendente per i beni archeologici della Provincia autonoma di Trento) | Il santuario romano. Una storia di uomini, dei e pecore

ore 10.35: pausa caffè

ore 11.00: Simona Marchesini (Associazione Alteritas) | Incontri di culture nell’epigrafia di Monte San Martino

ore 11.40: Nicoletta Pisu (Ufficio beni archeologici Soprintendenza per i beni culturali Provincia autonoma di Trento), Elisa Possenti (Università degli Studi di Trento) | Alle soglie del medioevo, cosa cambia?

ore 12.20: discussione