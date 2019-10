Dopo il fermo minaccia gli agenti e si mangia una banconota. Arrestato 26 enne tunisino

Quello di giocare con l’equivoco per spingersi ad inventarsi persino dei “casi” sembra essere un gioco molto gradito alla sinistra trentina ed alla stampa che ne diventa subito megafono fazioso e partigiano.

E’ bastato che il presidente di Confindustria Manzana (foto)affermasse che i “lavoratori stranieri ci servono” che subito i sindacati hanno rilanciato la frase in chiave antileghista ed i giornali sono stati immediatamente disponibili a scrivere che anche per Confindustria la politica contro l’immigrazione della Giunta è sbagliata, sotto accusa anche il ridimensionamento di Cinformi, lo stop all’ospitalità diffusa e via elencando.

Cerchiamo di fare chiarezza.

Nessuno è contro quegli stranieri integrati e che lavorano onestamente.

Un’altra cosa è spacciare il business dei falsi profughi come manovalanza che priva di specializzazione, sarebbe indispensabile per l’industria trentina.

Chi si diverte a fondere le due situazioni, fa solo cattiva informazione e propaganda politica.

Anche perché i profughi in massima parte falsi, non possono nemmeno lavorare come stabilito dalla legge; al massimo possono frequentare dei corsi di specializzazione dopo aver superato quelli di lingua italiana.

Manzana di certo non faceva riferimento a questa realtà quando parlava di bisogno di manovalanza straniera, quanto piuttosto a quella proveniente dall’Est Europa che perlomeno a livello di manualità, non è seconda a nessuna.

I sindacati sembrano non capire o sapere che una delle ragioni dell’immigrazione forzata di poveretti che vengono messi su un barcone e sradicati dalla loro realtà, in quanto merce di un business spesso mafioso, non saranno altri che lavoratori sfruttati e sottopagati.

Fino a quando il loro status non è chiarito, possono solo partecipare a dei tirocini o peggio ancora, come succede al Sud, lavorare in nero.

E quando la loro posizione sarà definita?

Per loro sarà un ulteriore peggioramento perché uscendo dal programma del primo periodo si dovranno arrangiare.

Ed eccoli disponibili ad accettare contratti di sfruttamento, ma del tutto legali e resi tali proprio dalla politica del lavoro che per anni i sindacati hanno avvallato.

In questo caso il compito dei sindacati sarà quello di essere dalla parte dei lavoratori di qualsiasi colore essi siano, ed essere pronti a denunciare le troppe situazioni di sfruttamento presenti anche in Trentino senza nessun colore di partito.