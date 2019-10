Controlli a tappeto della Polizia Locale sulle strade dell’alta Val di Non: fermato un uomo alla guida senza patente

1.800 veicoli controllati in 4 uscite da circa due ore l’una: due mancanze di assicurazione, con il sequestro di un autocarro, e 10 mancanze di revisione.

Sono questi i numeri importanti dei controlli effettuati sulle strade dell’alta Val di Non nel corso della settimana appena conclusa da parte della Polizia Locale.

In seguito ad alcuni appostamenti mirati, gli uomini della Polizia Locale Alta Val di Non sono inoltre riusciti a intercettare e fermare a Cavareno un uomo che guidava da alcune settimane privo della patente di guida.

Per lui 5.100 euro di multa e fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

Il comandante Diego Marinolli ci tiene a sottolineare come comportamenti come questi, come la guida senza patente, assicurazione o revisione, risultino estremamente pericolosi, anche perché, in caso di incidenti, si rischia di non vedere rifuso il danno alla controparte.

Pur con una dotazione organica dimezzata negli ultimi anni, con solo il comandante e tre agenti (di cui uno a tempo determinato) attualmente in servizio, la Polizia Locale Alta Val di Non sta svolgendo a pieno il proprio lavoro.

“Cerchiamo di dare risposte alle innumerevoli richieste di servizio che vanno dalle manifestazioni culturali e sportive all’educazione stradale in classe, fino ai controlli in materia edilizia e commercio – spiega il comandante –. Oltre naturalmente alla sempre maggior attenzione alle problematiche relative alla diffusione di materiale pornografico, in voga tra i ragazzini, e al bullismo in generale. Colgo l’occasione per ringraziare gli agenti della disponibilità nel fornire la necessaria copertura, spesso con cambi turno o servizi spezzati”.

Per non parlare degli interventi di polizia stradale, come i controlli effettuati nel corso dell’ultima settimana.

“I controlli – aggiunge Marinolli – vengono eseguiti esclusivamente per garantire la sicurezza di tutti i cittadini e nelle prossime settimane saranno intensificati, anche con personale in borghese, per verificare l’uso di cellulari e i sistemi di ritenuta dei bambini”.

Il comandante riporta come, purtroppo, molti genitori non prestino massima attenzione alla sicurezza dei figli, spesso motivando la mancanza dell’uso dei sistemi di ritenuta con i pianti dei bimbi o la brevità del percorso da compiere. “Non si pensa – osserva in conclusione Marinolli – che in caso d’urto le conseguenze dell’impatto sul minore possono essere devastanti”.