Strage animali Mattarello, la Fondazione Crosina Sartori Cloch: “Solidarietà a Oipa”

L’applicazione “Prenotazione Auto di Servizio” della Provincia Autonoma di Trento è stata premiata, con un importante riconoscimento nazionale, nell’ambito di “Fleet Italy Awards 2019”, evento che si è tenuto il 23 ottobre scorso a Bologna.

Una targa di riconoscimento, per il “Premio Speciale della Giuria”, è stata consegnata dall’Associazione Italiana Acquirenti e Gestori di Auto Aziendali al Servizio Sicurezza e Gestioni Comuni della Provincia, struttura che gestisce la flotta interna e che ha ideato e realizzato l’applicazione “Prenotazione Auto di Servizio”. La Provincia è stata l’unico ente pubblico territoriale premiato.

L’applicazione è a disposizione di altre amministrazioni del territorio che volessero adottarla per gestire le loro flotte aziendali.

Pubblicità Pubblicità

Il riconoscimento, che premia gli sforzi della Provincia nel settore della mobilità veicolare condivisa per ragioni di servizio, è stato assegnato all’applicazione per l’elevato standard di efficienza ed efficacia nella gestione delle prenotazioni dei veicoli in condivisione.

L’applicazione infatti, che è open source, in poco più di un anno ha già gestito più di 12.000 prenotazioni. Consente ai 1416 utenti attualmente registrati la prenotazione degli automezzi del servizio gestiti in car sharing – in totale 56 – fornendo anche indicazioni relative alla tipologia di alimentazione, cambio e trazione.

Fra le molte possibilità messe a disposizione degli utenti, l’applicazione, al momento della prenotazione, segnala anche l’eventuale possibilità di condividere il mezzo in base alla destinazione ed all’orario della trasferta.

I “Fleet Italy Awards 2019” sono i premi attribuiti ai migliori gestori e acquirenti di auto aziendali per le flotte, per i progetti realizzati nel corso del 2018 in tutto il Paese. La proclamazione dei vincitori è avvenuta nel corso della quattordicesima edizione di “Fleet Manager Academy”, evento di aggiornamento e formazione professionale.

Pubblicità Pubblicità



I “Fleet Italy Awards” sono promossi dall’Associazione Italiana Acquirenti e Gestori di Auto Aziendali e da Econometrica, società editrice della rivista di settore “Auto Aziendali Magazine”, che nel numero di settembre/ottobre ha dedicato un lungo articolo al sistema di gestione – con formula di noleggio a lungo termine – della flotta di veicoli di servizio della Provincia autonoma di Trento.

La Provincia ha a disposizione 186 mezzi di servizio, comprese le vetture di rappresentanza. Oltre ai 56 utilizzabili attraverso il sistema che è stato premiato, ci sono i mezzi a disposizione diretta delle diverse strutture. Il sistema di gestione della flotta adottato dalla Provincia vuole coniugare sicurezza attiva e passiva, ecologia, efficienza ed economia di spesa. L’applicativo è “multiflotta” e “multiente”; è in grado infatti di gestire più flotte aziendali e più flotte per più enti.