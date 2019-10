Spaccio nelle scuole a Rovereto: un arresto e tre denunce

Sono stati identificati coloro che il 9 settembre organizzarono un rave party in località Pozze, nei boschi poco sopra Pomarolo.

Alla festa parteciparono circa duecento persone.

Centinaia di giovani si erano dati appuntamento in un prato sopra Pomarolo per un rave party clandestino ma l’evento non era andato come previsto.

Pubblicità Pubblicità

Infatti una persona rimasta sempre anonima, infastidita dal fracasso durato tutta la notte e non autorizzato, aveva pensato bene di tagliare un albero con una motosega per sbarrare la strada di ritorno ai partecipanti alla fine della festa.

La mossa aveva di fatto chiuso intrappolato molti dei partecipanti dentro il bosco che non erano riusciti a fuggire

Pubblicità Pubblicità

I carabinieri di Rovereto dopo alcune segnalazioni si erano recati sul posto controllando centinaia di auto e camper, arrivati da tutta l’Italia del Nord, elevando altrettante multe dovute al transito su una strada forestale interdetta.

Una volta arrivati sul posto le forze dell’ordine avevano identificato i partecipanti rimasti e controllato i loro mezzi. Diverse auto erano senza assicurazione o non avevano la revisione.

Pubblicità Pubblicità



Il 10 settembre dopo i fatti i militari avevano aperto un’indagine per risalire agli organizzatori del rave party abusivo dove si era consumata un mare di droga di qualsiasi tipo.

I carabinieri a fine indagine hanno individuato cinque ragazzi intorno ai 25 anni come responsabili dell’organizzazione dell’evento.

Gli inquirenti sono riusciti a scovarli tramite messaggi e inviti scambiati su Facebook.