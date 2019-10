Nuova illuminazione in vista per i Comuni di Peio e Ossana

Il Comune di Ossana intende procedere a una revisione completa dell’illuminazione pubblica, tra cui anche quella dell’abitato di Ossana, con la sostituzione dei corpi illuminati uguali a quelli già presenti con tecnologia led e finalizzati anche ad arredo urbano, in linea con il Castello San Michele.

Sfruttando il contributo statale di 50 mila euro per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, è stato quindi affidato all’Ufficio Tecnico Area Edilizia Pubblica – Gestione Associata ambito “Alta Val di Sole”, e in particolare al geometra Manuel Daldoss, l’incarico per la redazione e direzione lavori dell’intervento che riguarderà il centro storico di Ossana. L’importo presunto del progetto è di 60 mila euro.

Anche il Comune di Peio ha previsto tra i prossimi interventi la sostituzione di alcuni corpi illuminanti con dei nuovi impianti a tecnologia a led nelle varie frazioni.

Il progetto esecutivo dell’opera evidenzia una spesa complessiva di 88.800,80 euro, di cui 22.420 euro per lavori a base d’asta e 66.380,80 euro per somme a disposizione dell’amministrazione.

Sono stati ora affidati i lavori alla ditta Carolli Livio di Vermiglio che ha presentato un’offerta con ribasso sul prezzo a base di gara del 7,350%, per un importo di aggiudicazione di 20.772,13 euro oltre all’Iva 22% per 25.342 euro complessivi.

Gli interventi dovranno essere iniziati entro il 31 ottobre.

