Borse di studio per studenti universitari iscritti ad atenei fuori provincia

Il Comitato “Genitori del Paese di Oz” di Trento propone una vendita benefica di “Mantelli Solidali” che potrebbero diventare un regalo originale per qualsiasi occasione oppure per le prossime feste natalizie.

Si tratta di mantelli confezionati interamente a mano in varie foggie e colori.

Il ricavato dalla loro vendita sarà totalmente devoluto al «Centro Abilitativo Il Paese di Oz» per il nuovo progetto CentriAmo finalizzato a sostenere il percorso di 15 ragazzi con disabilità intellettiva di età compresa tra i 12 e i 18 anni per diventare più autonomi e consapevoli garantendo così migliori condizioni di vita.

Il “ Paese di Oz” che ha sede a Trento in via Aosta (telefono 0461-923725 oppure ilpaesedioz@anffas.tn.it) , è un centro abilitativo per l’età evolutiva, nato a Trento nel 1981 come articolazione di ANFFAS, su sollecitazione di un gruppo di genitori di bambini con Sindrome di Down.

Nel 1990 il confronto tra l’équipe multidisciplinare, la Direzione e la Presidenza dell’Associazione ha portato alla decisione di aprire le porte anche a bambini con altri tipi di disabilità.

Attualmente gli utenti del Centro sono 150 per metà affetti da Sindrome di Down e per metà da altre patologie (in prevalenza: malattie cromosomiche e genetiche, paralisi cerebrali infantili).

Non si tratta quindi di disturbi specifici (a carico di singole funzioni) né transitori, bensì di difficoltà croniche che coinvolgono contemporaneamente più funzioni (motoria, linguistica, percettiva e, nella quasi totalità dei casi, cognitiva), il mondo emotivo e la vita di relazione.

