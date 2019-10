Villa Lagarina: approvata in prima adozione la Variante 2016 al PRG

Al via sabato 26 ottobre la quarta stagione della Ludoteca comunale di Brentonico.

Collocata al primo piano del Centro culturale nelle sale “Alex Langer”, la Ludoteca è un servizio didattico di interesse pubblico organizzato e coordinato dall’Assessorato alla cultura e all’istruzione di Brentonico tramite la Biblioteca comunale.

Il servizio sarà aperto al godimento dei bambini, dei ragazzi e dei genitori tutti i sabati dal 26 ottobre 2019 al 25 aprile 2020, dalle ore 15 alle ore 18.

L’accesso alla Ludoteca è gratuito per i residenti iscritti al prestito bibliotecario; per i non iscritti e per i non residenti la tariffa di partecipazione è di Euro 1 (uno) a giornata.

Inoltre, per le scuole materne, le scuole elementari, le scuole medie e per gruppi organizzati dell’Altopiano, il servizio sarà aperto a richiesta, con o senza operatori, anche durante la settimana in orario scolastico e a titolo gratuito.

Oltre alle più usuali proposte formative di gioco singolo o di gruppo, saranno settimanalmente organizzati laboratori creativi ed espressivi, nonché altre attività anche suggerite dagli utenti. L’attività della Ludoteca comunale di Brentonico si ispira ed informa ai principi e ai valori della “Carta italiana delle ludoteche” e si manifesta anche quale straordinario luogo di aggregazione e di inclusione.

Per questa stagione la gestione delle attività della Ludoteca è stata affidata – a seguito di formali e obbligate procedure, prima di manifestazione di interesse e poi di richiesta d’offerta – alla Società cooperativa sociale Bellesini di Trento.

Sarà anche potenziata la dotazione di giochi e di materiali didattici mediante nuove acquisizioni da parte dell’Amministrazione comunale e prestiti della nuova gestione. L’Assessore alla cultura e all’istruzione di Brentonico ringrazia l’associazione Nexus Culture e Antonio Bolognesi per la preziosa attività svolta negli anni precedenti.