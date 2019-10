Via alla vendita benefica dei mantelli solidali a favore del «Paese di Oz»

Grazie alla collaborazione tra la Cooperativa Sociale Autismo Trento ed il Centro Ippico Gruppo Sportivo Dilettantistico Equitazione Trento, sabato 26 ottobre 2019 sarà possibile conoscere gratuitamente gli Interventi Assistiti con il Cavallo per i bambini con difficoltà e/o disabilità, attraverso il contatto con l’animale e con il mondo del maneggio.

Durante il pomeriggio i bambini potranno prendersi cura del pony, conoscerlo, pulirlo, montare in sella e svolgere alcuni esercizi sia a cavallo che a terra, affiancati da due Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica (Linda Mattivi e Giulia Benigni) con una formazione specifica nell’ambito degli Interventi Assistiti con gli Animali, della Riabilitazione Equestre e degli Sport Integrati.

Cosa spinge a proporre un intervento in maneggio? Numerosi sono gli aspetti che rendono il maneggio un ambiente ideale per sviluppare o integrare un progetto di “Interventi Assistiti” con il Cavallo per i bambini che presentano disabilità, perché permette ad ognuno di sentirsi realmente capace in qualcosa di nuovo, di scoprire una nuova immagine di sé più vicina a quella reale e di provare soddisfazione nel frequentare il maneggio, in cui poter svolgere diverse attività, dove ognuno può esprimere e condividere le proprie risorse, far emergere competenze e sperimentarsi in nuove esperienze, potendo trovare un ruolo e qualcosa che può fare bene e sentirsi bene nel farlo.

Ciò permette di svolgere un percorso verso la consapevolezza di sé, delle proprie capacità, dei propri limiti, in un contesto accogliente e non giudicante, caratterizzato dalla presenza di professionisti, ma non medicalizzato, disciplinato da regole precise, ma che risultano assolutamente uguali per ogni individuo che ne fa parte.

Alcuni degli obiettivi che si possono perseguire attraverso un percorso in maneggio riguardano: attivare/potenziare abilità cognitive come attenzione, memoria e concentrazione; imparare/allenare l’espressione delle proprie emozioni e pensieri in base alle diverse situazioni concrete in modo appropriato; consentire soddisfazione personale e delle proprie azioni attraverso le azioni compiute; acquisire/mantenere competenze motorie (motricità fine e grossolana); stimolare un ampliamento degli interessi relativi alla natura, al maneggio e agli animali; sperimentare modalità relazionali diverse che caratterizzano l’eterogeneità dell’ambiente maneggio; utilizzare competenze relazionali apprese in maneggio anche in altri contesti (generalizzazione); arricchire il linguaggio verbale attraverso l’apprendimento dei termini utilizzati in maneggio; favorire lo scambio tra i soggetti partendo da argomenti comuni come il cavallo e l’attività che si sta svolgendo; facilitare l’integrazione sociale perché in maneggio tutti si trovano in una situazione di apprendimento di ciò che prima non sapevano, non c’è giudizio e si evidenziano le caratteristiche e le competenze di ognuno.

L’inizio dell’attività è previsto dalle ore 15.00 alle ore 17.00 in via di Madonna Bianca a Trento. L’evento è gratuito.

