Tassullo, anniversario speciale per 9 coppie che hanno festeggiato le nozze d’oro

Anniversario di matrimonio davvero speciale, e da ricordare, quello festeggiato da ben 9 coppie residenti nei paesi dell’ex Comune di Tassullo, che hanno celebrato i 50 anni di unione.

L’appuntamento è stato organizzato da Paolo Pinamonti e dalla moglie Adriana, che hanno voluto festeggiare le nozze d’oro in compagnia degli amici della propria comunità che, come loro, si unirono in matrimonio nel 1969.

Nelle scorse settimane le coppie si sono riunite nella pieve per la messa celebrata dal decano, don Renzo Zeni, che nel corso della cerimonia ha chiesto agli sposi di ricordare qualche aneddoto della vita trascorsa assieme.

I festeggiamenti sono poi proseguiti in un ristorante della zona.

Anche da parte della redazione de La Voce del Trentino auguri dunque a Paolo e Adriana Pinamonti, Franco e Renata Pilati, Davide e Rita Dalpiaz, Emanuele e Anna Torresani, Ezio e Silvana Valentini, Silvano e Graziella Valentini, Carlo e Luigina Menapace, Fabio e Iole Santini e Aldo e Mirta Bergamo.

