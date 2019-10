Grigno: Suv si schianta contro un mietitrebbia, ferito un 35 enne

Saranno tre giorni di festa – dal 31 ottobre al 2 novembre – a inaugurare la prima casa maternità gestita da donne per le donne, dove si potrà anche partorire.

Un luogo dove saranno organizzati corsi, incontri che sarà anche un punto di ritrovo.

“ La via di casa” si trova a Civezzano in località Garzano e ancor prima di iniziare la propria attività si presenta già con un programma ricco di interessanti appuntamenti.

Si inizia il 31 ottobre alle 16, dalle 17 alle 19 interverrà l’ostetrica Verena Schmid parlando delle case maternità e di altri temi legati al parto non ospedalizzato.

In contemporanea sarà attivo uno spazio gioco per bambini di tutte le età curato dall’associazione «Sullaterrabenesto».

Venerdì primo novembre, inteverrà il medico Sabine Eck che tra le 10,30 e le 12 parlerà della salute dei bambini.

Contemporaneamente sarà attivo uno spazio gioco per bambini di tutte le età curato dall’associazione Fenarete.

Nel pomeriggio, dalle 15,30 alle 16,30 intervento dell’ostetrica Maddalena Bertolini con la narrazione di poesie per “nascere in versi” con accompagnamento musicale. A seguire “Storie di parto, le donne si raccontano”. A partire dalle 14,30, laboratori creativi: arte tessile (adulti), hennè (adulti e bambini), belly painting (gestanti), mandala (tutti), tocco del neonato (neomamme con neonati). Necessaria la prenotazione.

Chiude la serata dalle 17:30 l’apericena”con musica dal vivo che si concluderà alle 19,30. Sabato 2 novembre ci sarà la filosofa e psicologa Giuliana Mieli (dalle 10,30 alle 12) per parlare di affetti.

Sarà anche in questo caso attivo uno spazio gioco per bambini di tutte le età, a cura di Associazione Levico in famiglia.

Sarà una casa di donne per le donne, con un’ampia e importante parte dedicata al volontariato con donne e mamme che vogliono aiutare altre donne nell’affrontare l’esperienza di maternità e di genitorialità.

Banalmente anche nel caso della necessità di qualcuno che badi al bimbo, mentre la mamma si fa una lunga doccia calda o una dormita. E’ questo l’approccio che da un senso primario di questo luogo che deve essere sentito come “casa propria”.