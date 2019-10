Denno, lavori in vista per il centro sportivo? L’U.S. Bassa Anaunia fa domanda di finanziamento

Lavori in vista per il centro sportivo in località Valmaor, a Denno? A distanza di più di 20 anni dalla sua realizzazione, l’impianto sportivo presenta alcune criticità e delle carenze funzionali.

Il Comune di Denno, proprietario della struttura, ha quindi autorizzato l’Unione Sportiva Bassa Anaunia, che lo ha in uso per lo svolgimento della propria attività a livello dilettantistico, sia per quanto riguarda gli allenamenti, sia per le competizioni, a presentare domanda di finanziamento provinciale per la realizzazione di alcune opere di riqualificazione.

L’associazione, trattandosi di un impianto pubblico, non può infatti apportare modifiche al centro senza la specifica autorizzazione dell’amministrazione comunale proprietaria.

In accordo con il Comune di Denno, dunque, la Bassa Anaunia ha deciso di presentare la domanda di finanziamento sul progetto preliminare, predisposto dall’ingegner Francesco Gabrielli di Denno, che prevede una spesa complessiva di 503.519,38 euro (342.791,35 euro per lavori e 160.728,03 euro come somme a disposizione).

La struttura, costituita dal campo da calcio con relativi spogliatoi, tribune e locali accessori, è stata realizzata negli anni 1990-1995 e ora richiede delle opere di ammodernamento e manutenzione che interesseranno il tappeto del campo, la copertura delle tribune e i locali accessori.

Secondo il Comune le opere prospettate dall’associazione risultano funzionali e a servizio della promozione dello sport, in particolare del calcio, molto diffuso fra i giovani di Denno e dei paesi limitrofi in cui opera la società sportiva.

La Bassa Anaunia ha quindi proposto di fare domanda di finanziamento sulla legge provinciale “Promozione dello sport e dell’associazionismo sportivo trentino”, intenzione supportata ora anche dall’amministrazione comunale, che ha manifestato anche l’intendimento di accettare il vincolo di destinazione per un periodo non inferiore a 15 anni.

In base all’esito della domanda presentata, sarà poi necessario un confronto fra il Comune e l’associazione sportiva per il reperimento delle risorse ulteriori rispetto al finanziamento provinciale, che può arrivare fino a un massimo del 75% sulla spesa ritenuta ammissibile.