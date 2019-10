Tinti e ritinti e i colori della natura al Buonconsiglio

Negli scorsi giorni a Trento sono stati affissi imbrattando muri e cartelli stradali dei cartelli manifestanti, citiamo testualmente, “solidarietà con gli anarchici arrestati nell’operazione Renata, accusati di aver attaccato le sedi del razzismo di Stato, gli apparati di controllo tecnologico, le agenzie dello sfruttamento, le banche armate e i servi in divisa del potere”

I manifesti poi, dopo aver invitato i simpatizzanti ad un presidio fuori dal Tribunale il giorno dell’udienza, concludevano con la frase provocatoria (e aberrante) “se sono innocenti hanno tutta la nostra solidarietà, se sono colpevoli ancora di più”.

Gli ultimi attacchi degli anarchici e dei centri sociali a negozi ed istituzioni hanno creato numerosi disagi fra la comunità trentina.

Gli anarchici solo nella notte fra il 13 e 14 ottobre 2019, dopo aver devastato la nostra redazione, hanno colpito la fondazione Kessler e poi a Rovereto hanno distrutto tutte le vetrine della assicurazioni Generali.

Il totale dei danni causati in una sola notte ammonta a circa 40 mila euro.

Non contenti una settimana fa hanno fatto il bis e dopo aver protestato davanti al tribunale durante il processo dei 7 arrestati hanno inscenato un corteo non autorizzato nel centro storico di Trento dove si sono divertiti a sporcare le vetrine dei negozi

Sulla questione è intervenuto oggi anche il consigliere Claudio Cia: «Prima di commentare quanto vari cittadini mi hanno segnalato ho atteso che passasse qualche giorno, che si calmassero gli animi, di modo da poter fare una riflessione a posteriori e poter esprimere in maniera lucida e distaccata quella che, secondo me, rappresenta uno sfregio all’autorità dello Stato e una pericolosa condotta. Nel nostro territorio vi sono alcuni gruppi di persone che non si rassegnano al vivere civile, fatto di regole e di opportunità, ma anche di conseguenze nel qual caso queste regole non vengano rispettate».

«Questi soggetti che si definiscono anarchici, – aggiunge Cia – ma che anarchici non sono, hanno in mente una gerarchia al cui vertice vi sono la violenza e l’intolleranza per i diritti degli altri e per il pluralismo politico e sono convinti di lottare contro un “fascismo” che, in realtà, loro stessi mettono costantemente in pratica. Essi si fermano alle loro libertà individuali, comunque garantitegli, e non pensano a quelle collettive, calpestando gli altri cittadini e coloro i quali le regole le rispettano. Questi fomentatori di allarme sociale vorrebbero dare indirizzi politici, ma non ne sono in grado: quando non c’è contenuto politico si cercano i nemici e si possono identificare questi nello Stato, nelle nostre forze dell’ordine, nella Magistratura e nelle leggi».

«Io i loro volti non li conosco, – termina il consigliere – in quanto spesso avvolti in passamontagna o confusi nel marasma delle manifestazioni violente a cui prendono parte, ma sento, come politico e come cittadino, il dovere di prendere le più nette distanze dalla dottrina malata che questa gente propina. Essi non possono rappresentare i cittadini perché per farlo, prima ancora di rispettare sé stessi, bisogna imparare a rispettare gli altri».