Predaia, approvata la variante del nuovo PRG: osservazioni entro il 20 dicembre

A distanza di quasi un anno torna alla carica la Uil Trasporti.

Il contendere è ancora una volta il piazzale del deposito «Bentivoglio» che la Trentino Trasporti ha in affitto a Cles e per il quale sborsa 65.000 euro all’anno.

«Troviamo inconcepibile che nonostante tutti questi soldi un’azienda come Trentino Trasporti non riesca ad imporre all’ex ciclista professionista padrone dell’immobile a far asfaltare un deposito» – afferma Nicola Petrolli segretario della Uil Trasporti

Pubblicità Pubblicità

In realtà la storia va avanti da oltre venti anni.

«Si parla di costruire depositi nuovi, – aggiunge Petrolli – ma andiamo in pensione tutti, prima di vedere realizzata una struttura degna di questo nome per la Val di Non».

Pubblicità Pubblicità

Secondo il segretario della Uil pare che gli autisti siano pronti alla protesta ed a non effettuare le corse la mattina quando ci sono avverse condizioni metereologiche in quanto devono parcheggiare le proprie vetture in mezzo al fango, bagnandosi e sporcandosi le scarpe prima di accedere al capannone dove sono ubicate le corriere.

«Siamo nel 2019 abbiamo fatto molte segnalazioni e la trattativa azienda e ciclista è estenuante. Prima era disponibile a defalcare la quota dall’affitto per abbattere i costi dell’asfaltatura che sarebbe stata effettuata dall’azienda ad un costo contenuto; Ciò nonostante pur avendo avuto questa importante possibilità non ha dato ordine di effettuare l’asfaltatura. Se il braccio corto di chi non vuol fare il lavoro prende ancora tempo, addebiteremo i disservizi al titolare della struttura. Se pensano che il sindacato molli la presa su un problema così annoso si sbagliano di grosso. La sicurezza è la linfa e la base quotidiana delle nostre battaglie sindacali»– Conclude Petrolli

Pubblicità Pubblicità