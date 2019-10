Olimpiadi 2026: ufficializzato l’ingresso del Trentino nel cda

A far saltare l’accordo di fusione tra le casse rurali di Lavis (assemblea straordinaria il 22 novembre) e di Trento (assemblea straordinaria il 27 novembre), potrebbe essere solo il campanilismo.

Tra i soci della Cassa Rurale di Lavis, Mezzocorona e Val di Cembra serpeggia un certo malumore.

Potremmo chiamarlo anche “mal di pancia” che potrebbe riservare qualche sorpresa.

Il timore diffuso è quello di finire nell’anonimato di una grande cassa sbilanciata sul capoluogo.

Di perdere l’opportunità dell’ autonomia gestionale che avevano i direttori di filiale, ma anche di pagare lo scotto di una diversa estrazione: agricola e artigianale per la cassa rotaliana, più industriale e terziaria quella di Trento.

Del resto il campanile aveva già fatto fallire un’altra trattativa di fusione, quella promossa dalla Cassa Rurale di Lavis con l’obbiettivo di creare una cassa rotaliana.

Solo dopo il fallimento di quella trattativa, a Lavis si è accettato il corteggiamento di quella Trento e a dicembre potrebbe essere firmato l’accordo che farà nascere la banca più grande del Trentino.

Vincerà il campanile o la finanza? Difficile che la seconda perda. I vertici sono totalmente d’accordo sul protocollo d’intesa.

In questi anni i clienti hanno progressivamente visto calare i guadagni sui capitali versati.

All’orizzonte si prospettano scenari che non lasciano tranquilli: minaccia di applicare interessi passivi sui capitali versati, tassi di sconto e d’interesse in costante ribasso e poi c’è il grande punto interrogativo della tassazione delle movimentazioni in contante. La commissione applicata sui pagamenti digitali è oggi la prima voce di bilancio delle banche.

Ora se il governo proseguirà sulla linea della tassazione, introducendo dei bonus per chi non pagherà in contanti, a carico di chi sarà?

Per questo che un’alleanza tra due istituti forti, potrebbe permettere di superare indenni il momento di difficoltà.

Ci saranno delle sovrapposizioni di sportelli: tre quelli di Lavis a Trento, ma nessuno in senso contrario. Ci saranno degli esuberi da gestire, ma la “buona banca” è dietro l’angolo a braccia aperte: incentivi per i prepensionamenti, incremento degli investimenti per le sponsorizzazioni territoriali, borse di studio, ma poi anche cene e convenzioni.

Restare fuori da tutto questo? Possibile, ma non facile.

Un voto contrario dei soci porterebbe alle dimissioni dei consigli d’amministrazione, insomma vertici decapitati e futuro incerto.

Però il campanile è sempre una minaccia, ha fatto saltare le fusioni tra comuni, tra società sportive, vendite di attività.

Di certo almeno la prima assemblea straordinaria che sarà anche quella potenzialmente più a rischio, sarà osservata col massimo interesse.