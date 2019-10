Lavoratori accoglienza: il mistero dei 18 disoccupati irreperibili

Dal botta e risposta numerico tra l’assesssore Spinelli ed i sindacati sul numero degli ex lavoratori del comparto dell’accoglienza che hanno trovato una seconda occupazione, emerge un dato perlomeno curioso.

Secondo i sindacati dei 98 lavoratori disoccupati, 18 risulterebbero irreperibili.

Ma come, erano titolari di contratti a tempo indeterminato e piuttosto che rispondere alle chiamate dell’Agenzia del Lavoro (lo hanno fatto in 33 dei quali 14 hanno legittimamente rifiutato la proposta di lavoro) in 18 hanno chiuso baracca e burattini e si sono dati alla macchia?

Ma chi erano e in particolar modo perché hanno preso questa decisione?

Per i sindacati quei 98 neo disoccupati sono tutti giovani professionisti qualificati ed allora perché scappare?

Com’è possibile che le potenti banche dati in uso agli uffici pubblici non riescano a rintracciarli, anche se residenti fuori città. C’è molto che non torna.

Il primo sospetto è che potessero avere qualcosa da nascondere, ma cosa?

Avanziamo delle ipotesi: è possibile che il “giro” dei lavoratori dell’accoglienza possa essere stato in parte virtuale e che quindi non avrebbe potuto superato un controllo amministrativo?

Di ipotesi fantasiose se ne possono fare molte, ma sarebbe bello che qualcuno spiegasse chi sono i 18 lavoratori irreperibili.

La disoccupazione è sempre comunque un dramma, però nel caso del comparto dell’accoglienza, la responsabilità è di chi ha creato un carrozzone che stava in piedi solo con i finanziamenti pubblici e che non ha prodotto nessun reddito o risorsa per la comunità.

Un carrozzone assemblato su quella che era dichiarata come un’emergenza umanitaria e come tale, temporanea.

In questo caso una parte dei sindacati e i politici di centro sinistra dovrebbero solo fare autocritica.