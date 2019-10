Castelfondo si prepara per la 36esima rassegna “Cavallo Haflinger e Norico”

Manca poco alla 36esima rassegna che premia i cavalli più pregiati della Val di Non. Torna in quel di Castelfondo la mostra-concorso dei cavalli Haflinger e Norici, in programma sabato prossimo, 27 ottobre 2019.

Davvero ricco il programma: alle 8 ci sarà la sistemazione dei cavalli, mentre alle 9 avverrà il riconoscimento dei puledri nati nel 2019.

Alle 10 sarà effettuata la valutazione dei cavalli per categoria, in attesa del pranzo a cura della Pro Loco di Castelfondo con un goloso menù che prevede pasta all’amatriciana, scaloppine, fagioli, fetta di strudel e bibita.

Pubblicità Pubblicità

Dopopranzo, intorno alle 14, ci sarà la premiazione dei cavalli per categoria. Per tutta la giornata sarà attivo il servizio bar.

Per informazioni più dettagliate sulla giornata è possibile contattare il Comune di Castelfondo chiamando il numero 0463.889166. La manifestazione, organizzata dall’associazione Haflinger Val di Non e Sole, è resa possibile grazie al contributo e al sostegno di parecchi partner.

Pubblicità Pubblicità

L’anno scorso alla rassegna avevano partecipato ben 16 allevatori con un totale di 32 cavali, due dei quali sono stati iscritti al registro fattrici. Erano giunti in alta Val di Non visitatori da tutta la provincia, ma anche lombardi, veneti e altoatesini.

La speranza degli organizzatori è che anche quest’anno questi splendidi esemplari riescano a richiamare in valle tanti appassionati e anche semplici visitatori incuriositi da una proposta particolare e accattivante.

Pubblicità Pubblicità