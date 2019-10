Attacco alle auto in sosta: ennesimo atto vandalico nel parcheggio vicino al Palatrento

Il 10 novembre si terranno le elezioni presidenziali in Romania ed il presidente eletto resterà in carica fino al 2024.

A seguire avranno luogo le elezioni parlamentari.

Per lo stato romeno il diritto di voto non è esercitabile solo dai residenti, ma anche dai romeni all’estero e per chi non può recarsi a votare nei seggi designati, c’è la possibilità del voto per corrispondenza.

In Italia i seggi riconosciuti sono 99, quelli in regione saranno a Rovereto in via Leonardo da Vinci 5. A Cles in piazza Navarrino 14. A Trento in piazzale Lionello Grof 2 a Gardolo, mentre a Bolzano sarà in piazzetta Anna Frank 23.

Dal 7 ottobre a Trento non è più operativo il Consolato Onorario Generale di Romania per via del pensionamento del Console Maurizio Passerotti, per questo è stata scelta una sede circoscrizionale che sarà messa a disposizione dal Comune.

Nel frattempo nulla trapela su chi potrà essere il nuovo console.

Di certo le elezioni presidenziali prima, quelle parlamentare poi rallenteranno di molto l’iter di una nomina che in condizioni normali la si poteva preventivare per la fine della primavera del 2020.

Nel frattempo per quanto riguarda il collegamento con il consolato di Milano supportano la numerosa comunità romena residente in Trentino, l’associazione Arta-a e la chiesa Ortodossa di via San Marco.