Sconto in fattura, Testor (FI): «Piccole e medie imprese penalizzate, abbiamo presentato un emendamento»

La filosofia «Il microcredito favorisce gli incassi ed è l’antidoto alla crisi» ha portato all’erogazione di un importo di 296 milioni di euro creando 24 mila posti di lavoro in più in Italia dal 2015 ad oggi.

Dal Fondo di Garanzia per le PMI sono 13.219 i finanziamenti erogati dagli intermediari finanziari di ENM, ma pochissimi in Trentino.

Un nuovo sportello, creato in seno allo Sportello Sicurezza di Confcommercio, per promuoverlo in Trentino per così prevenire il possibile fenomeno dell’usura.

Pubblicità Pubblicità

Gli esclusi dai finanziamenti bancari ordinari possono infatti accedere a piccoli prestiti imprenditoriali fra 5.000 e 35.000 euro fino a 60 mesi utilizzando il Fondo di garanzia MCC collegato ai Tutor di Ente Nazionale Microcredito di Roma, un Fondo gestito con finalità di finanziare lavoratori autonomi o micro imprese rientranti nelle cosiddette fasce deboli ovvero non in condizione di rivolgersi al sistema creditizio tradizionale per assenza di idonee garanzie.

Questi finanziamenti, da erogare entro 5 anni dall’avvio di un’attività imprenditoriale professionale o di micro impresa, sono aggiuntivi e non sostitutivi di eventuali altri contributi o finanziamenti già concessi.

Lo Sportello Sicurezza e prevenzione usura presso Confcommercio del Trentino – Lo sportello microcredito governativo recentemente aperto in Confcommercio del Trentino presso lo Sportello Sicurezza, mette a disposizione ogni lunedì mattina su appuntamento un esperto Tutor di Ente Nazionale Microcredito per consentire questi finanziamenti finalizzati a superare temporanee difficoltà finanziarie eventualmente incontrate anche da imprese che abbiano fino a 5 dipendenti, società di persone, srls o cooperative fino a 10 dipendenti, anche con finalità di prevenzione rischio usura.

Finalità dei finanziamenti concessi ai sensi dell’art 111 Testo Unico Bancario.

Pubblicità Pubblicità



La tipologia dei finanziamenti ottenibili è molto ampia e può essere finalizzata, anche alternativamente:

a) all’acquisto di beni, materie prime e merci, di servizi consulenziali all’attività, al pagamento di affitti e canoni, microleasing e polizze assicurative

b) alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori c) al pagamento di corsi di formazione professionali, tecnici o gestionali per l’imprenditore o i dipendenti ed anche corsi universitari

Principali caratteristiche.

1. La Banca ha il divieto di richiedere garanzie reali in capo all’imprenditore finanziato

2. Il Fondo del Microcredito infatti sostituisce le garanzie reali e copre l’80% delle somme finanziate

3. La Banca potrà erogare il credito considerando “sicuro” il rischio del finanziamento e pertanto dovrà assorbire una quota minima di patrimonio della Banca a garanzia del finanziamento

4. La garanzia del Fondo sarà rilasciata alla Banca a titolo gratuito sulla base dell’istruttoria del Tutor, il Tutor sarà ricompensato con l’1% dell’erogato all’impresa attraverso Ente Nazionale Microcredito

5. In virtù di queste caratteristiche l’iter procedurale della garanzia sarà molto snello (circa 6/7 giorni)

6. In circa 60 giorni si concedono i micro finanziamenti fra 5.000 e 35.000 euro fino a 60 mesi a soggetti temporaneamente non bancabili, purché non protestati, con tassi concorrenziali

7. I servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio.

In collaborazione con Confcommercio del Trentino in fase istruttoria e negli incontri periodici si valuteranno soluzioni per il miglioramento dell’attività, formazione sull’uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell’attività, supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita come studi di mercato locale. Questi incontri almeno annuali svolti per tutta la durata del finanziamento per quanto possibile saranno di supporto all’individuazione e diagnosi di eventuali criticità del progetto finanziato.

L’operatore del microcredito in affiancamento ai servizi e consulenti aziendali fornirà l’esperienza e know-how dei successi ottenuti dai circa 400 professionisti iscritti all’Albo dei Tutor nazionali di Ente Nazionale Microcredito.

Nel settore alberghiero si possono ad esempio finanziare con microcredito tutte le attività di servizio e complementari che si vuole fornire al cliente esternalizzandone costi e gestione, come un BAR interno con gestore esterno; un piccolo negozio o wellness o beauty nelle pertinenze dell’immobile; altri servizi accessori dati in gestione ad una attività autonoma a partita iva o società di persone o srls, migliorando i servizi e riducendo i costi di gestione con opportuni accordi di collaborazione e sinergia.

Per ogni ulteriore informazione sui singoli prodotti finanziari di Microcredito ovvero Microcredito all’impresa; Microcredito per la formazione; Microcredito alla famiglia; Microleasing; Microcredito sociale ed altri prodotti finanziari in convenzione con Banche nazionali e locali, vi invitiamo a contattare un Tutor di Ente Nazionale Microcredito di zona.

Si può fissare l’appuntamento tramite e mail di richiesta o telefonata durante la settimana direttamente al Tutor Regionale di Ente Nazionale Microcredito Dr. Giorgio Garbellini (nella foto del titolo ) anche per avere chiarimenti sulla pre fattibilità del finanziamento o per fissare una visita presso la sede dell’associato interessato.

SPORTELLO SICUREZZA E PREVENZIONE USURA CONFCOMMERCIO.

Referente Dott. Mario Garavelli (Cell.3496723897)

SPORTELLO MICROCREDITO GOVERNATIVO

Referente Ente Nazionale Microcredito:

Dr. Rag. Giorgio Garbellini (Cell.3479933491)