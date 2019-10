Mercatino del riuso a Mori sabato 26 ottobre

“Lessinia 4u”, da pronunciare Lessinia For You, è il progetto di marketing territoriale dedicato alla montagna veronese e ai Monti Lessini.

Ha come capofila il Comune di Bosco Chiesanuova, e vi aderiscono 120 tra aziende, Comuni e realtà che operano sul territorio della Lessinia veronese. Produce un sito web con un calendario unificato degli eventi e delle proposte, una fitta rete di infopoint su tutta l’area e una serie di servizi per chi aderisce.

L’obiettivo – soprattutto per un territorio, come quello del lato veronese, dove non esistono Apt vere e proprie – è quello di creare delle strategie condivise per la promozione e lo sviluppo turistico, con una progettazione condivisa.

I responsabili del progetto si sono rivolti anche al Comune di Ala, in cui ricade tutto il versante settentrionale dei Lessini. L’amministrazione ha così organizzato una serata di presentazione a palazzo Pizzini, tenendo un incontro mirato (e riservato ad operatori e residenti della Sega di Ala, associazioni locali che in qualche modo operano sul territorio montano interessato, e la Cassa Rurale Vallagarina, presente in diversi Comuni lessinici). Erano presenti una trentina di realtà.

Il progetto di Lessinia 4U è stato illustrato da Alessandra Albarelli, responsabile della società Beipassi.it, in-house del Comune di Bosco che si occupa di turismo e marketing.

“Sulla Lessinia abbiamo fatto in questi anni diversi investimenti – commenta il sindaco Claudio Soini – questo progetto potrebbe aiutarci a trovare una vocazione per l’area. Non vogliamo turismo di massa, ci piacerebbe sviluppare il potenziale dei Lessini preservando e tutelando il loro paesaggio.

Con Lessinia 4U potremmo creare un infopoint alla Sega ed entrare a far parte del bacini di eventi del lato veronese, con beneficio per i nostri operatori. Come Comune siamo disposti ad aderire, vogliamo capire se c’è un tessuto locale pronto a raccogliere questa sfida”.

