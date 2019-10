Un’opera d’arte per il nuovo polo scolastico di Denno: nominata la commissione

Si cambia stagione, e, puntuale come ogni anno, domenica 27 ottobre ritorna la festa dell’“Autunno Clesiano”, organizzata dal Consorzio Cles Iniziative in collaborazione con la Pro Loco ed il Comune di Cles, coadiuvati dalla Provincia di Trento, dalla Confcommercio del Trentino e dalla Cassa Rurale Val di Non.

Questa manifestazione, sempre molto frequentata da residenti e turisti, è fortemente sostenuta dagli Associati del Consorzio, per offrire ai propri clienti una giornata di svago, pensata per le famiglie, con la possibilità di gustare ottimo cibo, ascoltare musica dal vivo, ai bambini di divertirsi, in più di curiosare per negozi in un’atmosfera rilassata, in netto contrasto con gli asettici centri commerciali, oltre che per combattere gli acquisti online, pratici ma insoddisfacenti. Come nelle precedenti edizioni, i negozi aderenti al Consorzio rimarranno aperti la mattina dalle 10,00 alle 12,00 ed il pomeriggio dalle 14,30 alle 18,30.

Una domenica all’insegna del relax, dove pranzare all’aperto degustano i menù tipici proposti dai Gruppi Rionali o, per chi vuole camminare, il ‘Pesce da passeggio’ preparato dalla Pescheria Goio.

Per i bambini, in prossimità di Halloween, angolo dedicato al laboratorio creativo ‘Intaglia la tua zucca’; ci sarà uno spazio riservato allo sport con il ‘Pilates Club Open Day’, per avvicinarsi al ‘Metodo Pilates’ insegnato dall’Istruttrice Eleonora Clauser.

Non mancherà la musica, con il concerto dello storico gruppo “Rock Hydra” ed i loro brani revival anni ’70.

Il programma completo sul sito del Comune di Cles , in Pro Loco e in tutti i negozi consociati.

In caso di maltempo gli eventi saranno annullati, i negozi rimarranno invece aperti.

