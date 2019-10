Tumore al seno, colpisce una donna su otto. Se ne parla in una serata dedicata al tema

L’arrivo dell’autunno porta con sé giornate più brevi e una natura dai colori più caldi, con questa stagione si iniziano però a sentire gli effetti del cosiddetto “mal d’autunno” che, come sintomi, comporta stanchezza, ansia, irritabilità e malinconia.

Gli americani lo chiamano “back-to- school blues”, ma è un fenomeno diffuso in tutto il mondo e i dati ISTAT confermano che riguarda addirittura 4 italiani su 5.

Uno dei rimedi per combattere questo malessere è sicuramente quello di porre maggiore attenzione a ciò che portiamo ogni giorno in tavola, assumendo alcuni alimenti in particolare con alto contenuto di vitamine. Andiamoli a vedere.

Pubblicità Pubblicità

L’AUTUNNO IN TAVOLA: GLI ALIMENTI E LE VITAMINE CONSIGLIATE – I nutrizionisti consigliano di assumere i seguenti alimenti: la melagrana, ricca di sali minerali e vitamine A, C e K, l’uva, ricca di antiossidanti, le castagne che, oltre ad essere ricche di sali minerali e proteine, contengono anche carboidrati e quindi bisogna star attenti a non eccedere.

Continuando in questa lista troviamo anche la zucca, ricca di vitamine proprio come come i cavoli, i broccoli e gli spinaci.

Tra gli altri alimenti assolutamente consigliati in autunno troviamo molta della frutta di stagione: mele e pere contengono fibre e vitamine, i kiwi rafforzano il sistema immunitario grazie al loro alto contenuto di vitamina C, proprio come gli agrumi (come ad esempio limone, arancia e bergamotto).

DALLA C ALLA D, TUTTE LE VITAMINE DELL’AUTUNNO – In autunno, come durante tutto l’anno, è dunque fondamentale avere il giusto apporto di vitamine e avere un’alimentazione bilanciata. In aggiunta ad un corretto piano alimentare si può anche scegliere di completare la propria dieta con alcuni integratori specifici, come quelli presenti tra i prodotti benessere dello store online di shop-farmacia ad esempio, così da assicurarsi di assumere il corretto apporto di vitamine e nutrienti per affrontare al meglio questa stagione.

Pubblicità Pubblicità



Passando nello specifico alle vitamine ecco quelle più importanti:

Vitamina C: rafforza le difese immunitarie e ha una funzione antiossidante sui nostri tessuti.

Vitamina B: rinforza i muscoli e regola i processi cognitivi.

Vitamina D: molto importante per il suo effetto sulle ossa, dato che ha il compito di aiutare il calcio a fissarsi sulle strutture ossee e a renderle più resistenti.

Stesso discorso vale anche per i carboidrati e le proteine, visto che sono molto importanti per il corretto funzionamento del nostro fisico.

I primi servono a darci l’energia per affrontare tutti gli sforzi giornalieri che aumentano maggiormente in autunno dopo il periodo estivo dedicato al relax, mentre le seconde costituiscono la struttura del nostro corpo.

Oltre all’alimentazione ricca di vitamine e proteine, per “vivere al meglio” l’autunno, è fondamentale dormire con regolarità, con un sonno di almeno sette ore.

Al contempo è molto importante non abusare di caffeina e teina, limitandone quindi l’uso, e aumentare l’assunzione di acqua: alcuni specialisti consigliano di bere almeno otto bicchieri d’acqua al giorno così da restare sempre idratati e di buon umore.

Insomma in autunno più che mai bisogna tenere sempre alte le difese immunitari e cercare sempre di prendersi del tempo per la cura della propria persona senza stressarsi troppo.