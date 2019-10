Trento: razzia nel parcheggio delle arcate in via Gocciadoro

L’Unione Sportiva Sardagna è sotto tiro da chi in paese viene definitivo in maniera molto efficace, semplicemente come il “verme”.

L’ignoto personaggio in questione si era già “divertito” a prendere di mira il campo di calcio prima della sua chiusura per lavori durata un anno e mezzo.

Periodo nel quale Sardagna aveva vissuto nella tranquillità almeno sotto questo aspetto, ma una volta inaugurata la nuova struttura, “ il verme “ è tornato ad agire.

Pubblicità Pubblicità

Questa volta ha demolito il contrappeso della stanga che regola l’accesso al parcheggio, terreno che l’Us Sardagna ha regolarmente affittato.

Il timore è che il vandalo possa arrivare ad azioni molto più gravi, tanto che la società precisa attraverso un comunicato che «la gestione riguarda solo il campo sportivo e non il parco giochi e che nessuno dei due è di proprietà dell’US Sardagna, ma sono invece un patrimonio dell’intera comunità».

Una situazione davvero paradossale che ha convinto i dirigenti dell’US Sardagna a presentare denuncia alle forze dell’ordine, perché facciano il possibile per individuare il responsabile degli atti vandalici.

Di seguito il duro comunicato diffuso dall’Us Sardagna dal titolo esaustivo «È ritornato il Verme!»

Pubblicità Pubblicità



IL COMUNICATO –«Dopo un anno e mezzo in cui il campo sportivo è rimasto chiuso per la nota sistemazione di tutta l’area, ora che da un mese e mezzo e ricominciata l’attività sportiva nella nuova struttura, puntualmente è ritornato il “verme”. Notte tempo tra sabato e domenica il “verme” si è preso la briga di demolire il contrappeso della stanga che delimita la campagna che l’Unione Sportiva Sardagna ha affittato come parcheggio per le auto dei giocatori che salgono a Sardagna così da evitare l’intasamento dei parcheggi del paese. Purtroppo non è servito questo buonsenso degli organizzatori del torneo amatoriale perché il “verme” è rimasto in letargo durante la chiusura del campo sportivo per ricomparire puntualmente per colpire vigliaccamente chi cerca di dare la possibilità a bambini, ragazzi e giovani di fare sport. CONGRATULAZIONI VERME! Nei prossimi giorni ci rivolgeremo alle forze dell’ordine per denunciare il fatto e avvisiamo la popolazione che il parco giochi e il campo sportivo non sono di proprietà’ dell’US SARDAGNA ( gestisce solo il campo sportivo ) ma è di tutto il paese che può utilizzare quell’area rispettando le regole della buona educazione ma attenzione al “verme”»

Unione Sportiva Sardagna ASD