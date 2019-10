Rugby: inizio amaro per il Trento

I bianconeri nel Round 4 di 7DAYS EuroCup affrontano una delle soprese della manifestazione continentale per rafforzare la propria posizione in classifica: la squadra di Gdynia però ha già vinto due volte in trasferta e vuole continuare a stupire.

La Dolomiti Energia Trentino nelle prime otto partite stagionali tra campionato e coppa ha raccolto quattro successi e altrettante sconfitte: in queste prime otto tappe, il campo ha mostrato una squadra ancora in fase di assestamento che con il passare delle settimane sta cercando identità, continuità e gerarchie, e che ha alternato a momenti di pallacanestro brillante e spettacolare a qualche costoso passaggio a vuoto in attacco e in difesa.

La reazione di orgoglio dei bianconeri negli ultimi minuti del match di Desio contro Cantù non ha permesso ai trentini di strappare i due punti in campionato, ma ha fatto intravedere il tipo di squadra che la Dolomiti Energia Trentino ambisce ad essere. Oltre ad un Rashard Kelly in costante crescita (24 punti e nove rimbalzi), il solito Aaron Craft ha contribuito alla causa con una performance da nove punti, otto rimbalzi e sette assist.

L’aria di casa e l’atmosfera della 7DAYS EuroCup anche questa volta potrebbero essere la medicina perfetta per i bianconeri, che contro i polacchi dell’Arka Gdynia vanno a caccia di una vittoria chiave per il proprio percorso europeo. Con Buducnost e Oldenburg inchiodate in fondo alla classifica ancora a secco, i trentini hanno la chance di puntare alle posizioni di vertice del girone D difendendo il proprio campo.

A dispetto di un curriculum europeo non sfavillante, la squadra dell’ex Sassari Josh Bostic ha cominciato la stagione come una delle grandi sorprese dell’EuroCup, vincendo due partite in trasferta e impensierendo persino una big come Malaga.

Oltre al forte impatto offensivo di Bostic (16.0 punti, 5.0 rimbalzi e 5.7 assist di media), i polacchi contano su una grande difesa e su una squadra “di guerrieri”, come l’ha definita la stessa guardia USA dopo il colpo esterno sul campo del Buducnost della scorsa settimana (59-62 il risultato).

Si giocano mercoledì 23 anche le altre due partite che riguardano il Gruppo D, quello della Dolomiti Energia: alle 18.30 italiane in campo Galatasaray (2-1) e Buducnost (0-3), alle 20.30 Oldenburg (0-3) ospita l’imbattuta Malaga (3-0) nel “testacoda” del girone.

Per quanto riguarda le altre formazioni italiane impegnate in 7DAYS EuroCup, martedì gioca la lanciatissima Virtus Bologna (3-0) sul campo del Promitheas Patras (2-1) alle 18.30; due ore più tardi al Taliercio la Reyer Venezia (1-2) cerca punti preziosi contri i francesi del Limoges (1-2). Mercoledì alle 20.30 Brescia (2-1) gioca in casa contro il Darussafaka (2-1).