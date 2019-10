Vivi la strada in sicurezza. Incontro a Cles con il Comandante della Polizia Locale Vittorio Micheli

Appuntamento martedì 22 ottobre 2019 alle ore 20.30 presso la sala Boreghesi Bertolla di Cles per l’incontro ” Vivi la strada in sicurezza ” a cura del Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Anaunia Vittorio Micheli nell’ambito del “progetto sicurezza”.

Verranno presentate e spiegate le norme di comportamento per prevenire le situazioni di pericolo.

Il Comandante Vittorio Micheli può vantare una bella carriera di quasi quarant’anni di esperienza nel settore della Polizia Locale, sempre disponibile, corretto e gentile con la sensibilità che lo contraddistingue da sempre bene potrà portare alla luce anche per i giovani gli aspetti più significanti del gravoso problema legato ai sinistri stradali.

Infatti gli incidenti stradali sono in Italia la prima causa di morte per i giovani tra i 15 e i 24 anni. Prevenzione e controllo possono interrompere il cosiddetto ‘paradosso del giovane guidatore’, per il quale una condotta di guida imprudente e senza conseguenze rafforza la convinzione di essere immune dai rischi.

Oltre alla corretta progettazione delle strade, la corretta illuminazione ed apposizione della cartellonistica è fondamentale il corretto comportamento degli utenti della strada, la consapevolezza dei rischi. Non solo gli automobilisti devono osservare il Codice della Strada ma anche i ciclisti ed i pedoni che troppo spesso lo ignorano.

Oggi, si stima che in molti paesi dell‘OECD il costo degli incidenti di traffico ammonti a circa il 2% del loro prodotto interno lordo. Nei paesi in via di sviluppo, queste perdite possono essere maggiori alla quantità di denaro ricevuta come aiuti internazionali.

Per alzare il livello di sicurezza sulle strade ci vuole un cambiamento culturale, costruito anche attraverso un linguaggio adeguato soprattutto se i destinatari della comunicazione sono i giovani.

Solo una sicurezza partecipata e condivisa da tutti gli attori della sicurezza Stradale, quindi anche da tutte le persone che circolano con i loro veicoli sulle strade, può consentire il raggiungimento dell’obiettivo della Commissione europea di dimezzare la mortalità per incidente stradale.

Anche se non è stato centrato l’obiettivo europeo entro il 2010 (dimezzamento in 10 anni dei morti per incidente stradale), il calo degli incidenti e delle vittime (morti e feriti) negli ultimi anni appare incoraggiante.

L’obiettivo di maggior sicurezza stradale è comune sfida che coinvolge già da tempo sul piano nazionale oltre alla Polizia Locale anche la Polizia Stradale, l’ANAS, l’AISCAT e le diverse concessionarie autostradali, l’ACI, e le associazioni e albi professionali.

Notevole e profuso impegno per la prevenzione, con numerosi comunicati ed eventi, nonchè con l’aggiornamento professionale è riconosciuto anche all’ ANVU (Ars Nostra Vis Urbis) Associazione professionale della Polizia Locale.