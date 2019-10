Tassullo approda alla finalissima del programma tv “Il borgo dei borghi”

Tassullo approda stasera alla finalissima del programma di RaiTre “Il borgo dei borghi”. Nel voto online, la frazione di Ville d’Anaunia ha raccolto più consensi dei concorrenti altoatesini Chiusa e Gais.

Negli studi di Saxa Rubra (Roma), Tassullo sarà rappresentato da Roberta Menapace (guida turistica) e Lucia Barison (operatrice culturale) che la settimana scorsa sono già apparse in tivù per presentare il paese ai telespettatori della trasmissione condotta da Camila Raznovich.

“Non possiamo che ringraziare le tantissime persone che si sono attivate per sostenere Ville d’Anaunia in questa prima parte della sfida. Ora ci attende un ultimo sforzo – sono le parole della vicesindaco e assessore al turismo Romina Menapace –. Grazie a questa iniziativa il nostro territorio e l’intera Val di Non appariranno ancora una volta sugli schermi televisivi di tutta Italia: un’importante vetrina anche in chiave turistica”.

Pubblicità Pubblicità

Tassullo concorrerà ora con altre 19 realtà italiane (una per regione) alla conquista del titolo di “Borgo dei borghi 2019”.

Questa settima edizione del programma ha visto in gara 60 borghi – tre per ogni regione – con le loro bellezze naturali, l’arte, la cultura e la gastronomia tipica del luogo.

Pubblicità Pubblicità

Del territorio noneso sono stati presentati la pieve di Tassullo, la diga di Santa Giustina, Castel Valer, il lago di Tovel e i frutteti, oltre alle celle ipogee per la conservazione delle mele. A proposito di mele, il dolce di cui è stata svelata la ricetta non poteva che essere lo strudel.

Stasera, domenica 20 ottobre a partire dalle 20.30, i borghi in gara saranno valutati dal pubblico televisivo (chiamato a votare con un sms) e da una giuria di esperti formata da Mario Tozzi, geologo e conduttore del programma di Rai3 “Sapiens – un solo pianeta”, da Margherita Grambassi, ex schermitrice e conduttrice televisiva, e dal presidente di giuria, Philippe Daverio.

Pubblicità Pubblicità