Ville d’Anaunia: Nanno sotto i riflettori, è iniziato il Censimento della popolazione e delle abitazioni

Ha preso avvio nel Comune di Ville d’Anaunia il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

A differenza dei censimenti del passato, che venivano svolti con cadenza decennale, i censimenti permanenti vengono effettuati annualmente e non coinvolgono più tutti i cittadini, ma dei campioni rappresentativi.

Il censimento permanente si articola in due rilevazioni.

La prima è quella areale che consiste in una rilevazione porta a porta di tutte le famiglie presenti in una determinata zona.

Per Ville d’Anaunia, Istat ha individuato la frazione di Nanno, e in particolare circa 80 famiglie del centro storico, che troveranno affissa una locandina sulla porta di casa e una busta nella cassetta delle lettere, con l’avviso che passerà un rilevatore per realizzare l’intervista a casa.

La rilevazione da lista invece coinvolge un campione di famiglie estratte casualmente dall’Istat e alle quali in questi giorni viene recapitata una lettera con le indicazioni per la compilazione del questionario online.

La partecipazione al censimento è un obbligo di legge.

