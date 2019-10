Mollaro, auto si ribalta e finisce su un fianco alla rotatoria

Attimi di paura la notte scorsa intorno all’una, quando un’auto si è ribaltata alla rotonda in cima al paese di Mollaro, dove si congiungono le strade che portano a Torra e a Tuenetto, finendo su un fianco.

All’origine dell’incidente probabilmente una distrazione e la velocità sostenuta del veicolo. Per fortuna pare non ci siano state conseguenze per gli occupanti del mezzo.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Taio.

