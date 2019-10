Domani al via il campionato di serie D di basket. Ecco tutte le novità

Il Trento per continuare nella crescita, l’Oltrefersina per il vertice. Prende il via domenica una nuova stagione della Serie C rugbistica che vede le due formazioni provinciali inserite in due gironi diversi.

Il Trento, vinti i playoff contro l’Altovicentino disputerà il campionato di Serie C1, mentre l’Oltrefersina continuerà nella Serie C2. Diverse categorie e diversi obiettivi. Da una parte i gialloblù chiamati a confrontarsi con un girone di livello superiore a quello appena superato, ma con tutte le armi per fare bene; dall’altra i rossoverdi che, senza i rivali più temibili, possono puntare molto in alto.

In comune le due squadre hanno una stagione molto intensa: entrambe termineranno la regular season presto (19 gennaio per il Trento, 1 marzo per l’Oltrefersina), quindi affronteranno i playoff o i playout (o girone delle Venezie eventualmente solo per i perginesi).

Più complicato il cammino del Trento che ritroverà in girone l’Altovicentino, più volte compagno di avventure in queste ultime stagioni, assieme ad altre squadre già affrontate in amichevole lo scorso anno come il West Verona e le meno sfidate, ma non sconosciute, Frassinelle, Monselice e Villadose, campo quest’ultimo dove gli uomini di Soldani inizieranno la stagione.

Stagione lunghissima, come si diceva, cominciata con le buone uscite nelle settimane scorse contro Modena e Mantova. Il primo obiettivo è la permanenza in categoria, ma l’approdo ai playoff che significherebbe una posizione tra le prime tre squadre in classifica a gennaio non è utopia.

Sulla carta chi ha l’opportunità da non sprecare per un campionato di vertice è l’Oltrefersina che esordirà in casa contro lo Scaligera Valeggio. I perginesi di coach De Marco, mandato in soffitta il terzo posto dello scorso anno a rigor di logica sono i favoriti per quello in arrivo.

Trento e Altovicentino, le uniche due compagini davanti in classifica, sono entrambe salite di categoria, mentre Scaligera Valeggio, Leoni del Nord Est e Piazzola sono squadre già conosciute e superate in diverse occasioni.

Attenzione, però, a imprevisti e sorprese sempre dietro l’angolo, a cominciare dalle due new entry: la prima è il Patavium, nato dall’unione del Selvazzano con il Rubano e l’Excelsior, formazione padovana rinata che dopo aver disputato un paio di stagioni tra gli amatori torna dopo 32 anni dall’ultima apparizione in un campionato federale.

Programma 1a giornata Serie C1 (domenica 20 ore 15.30):

Villadose – Trento

Monselice – West Verona

Altovicentino – Frassinelle

Programma 1a giornata Serie C2 (domenica 20, ore 14.30):

Oltrefersina – Scaligera Valeggio

Leoni del Nord Est – Excelsior

Patavium – Piazzola