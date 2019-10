Club T8 Trento nord: nuova aggressione nella notte di sabato

Quando si parla di disordini in città, non si può non parlare di anarchici.

Ieri per la prima udienza del processo erano presenti una cinquantina di anarchici che hanno stazionato davanti al tribunale per tutta la mattina.

Dopo la fine dell’udienza rinviata al 26 novembre gli anarchici e i militanti dei centri sociali trentini hanno continuato a protestare girando indisturbati in corteo per le via di Trento.

Durante il passaggio hanno danneggiato ancora una volta negozi e vetrate senza che nessuno li fermasse.

Un’impunità piuttosto preoccupante ed inquietante a fronte delle ormai note proteste di tutti i cittadini di Trento stufi di sopportare e di essere ostaggio di una trentina di esaltati.

Per quanto riguarda il processo, davanti al giudice c’erano tutti gli imputati: Luca Dolce, Andrea Parolari, 45 anni di Trento, Roberto Bottamedi, 28 anni di Trento, Giulio Berdusco, 32 anni domiciliato a Rovereto, Agnese Trentin, 31 anni domiciliata a Bosco di Civezzano, Nicola Briganti, 44 anni originario del Salento e Marie Antonia Sacha Beranek, 34 anni originaria di Taranto.

Luca Dolce è in carcere per altri fatti, mentre tutti gli altri, arrestati nell’operazione “Renata” sono ai domiciliari. Durante il processo sono stati impiegati parecchi agenti delle forze dell’ordine e i cani antiesplosivi. Sono stati anche chiusi i cestini per evitare che potessero mettere all’interno degli esplosivi.

I sette anarchici erano stati arrestati il 19 febbraio con l’accusa di terrorismo internazionale, eversione dell’ordine democratico e un’altra lunga lista di reati.

La Procura di Trento aveva chiesto per loro il giudizio immediato. Secondo l’accusa sono coinvolti nei diversi attentati avvenuti in Trentino, fra cui la bomba al laboratorio di crittografia dell’Università di Trento, e la bomba alla sede della Lega Nord ad Arco.

La difesa aveva chiesto il giudizio abbreviato condizionandolo all’esame di quattro testimoni che sono stati ascoltati ieri in aula. Lo scopo della difesa è quello di far cadere il vincolo associativo.