Valsugana: due incidenti sul lavoro ieri

Continuano i controlli dei militari della Compagnia Carabinieri di Borgo Valsugana nell’ambito del progetto “Strade Sicure”.

I Carabinieri della stazione di Castel Ivano hanno proceduto al sequestro amministrativo di un veicolo condotto da un abitante della zona del Tesino a seguito di controllo stradale in quanto sprovvisto di idonea assicurazione e di revisione ed inoltre il conducente aveva la patente scaduta da oltre un anno, il tutto elevando verbali al codice della strada per una somma totale di 1300 euro, rendendo più sicura la normale circolazione degli altri utenti della strada.

I veicoli senza assicurazione e revisione in Trentino sono in continuo aumento.

Sono infatti quasi 25 mila i veicoli che nella nostra regione non sono risultati assicurati nel corso del 2016, ultimo dato disponibile fornito dagli open data della Motorizzazione civile nazionale. Numeri che sono certamente in aumento in questi ultimi 2 anni.

Una percentuale, quella di poco più de 5% sul parco veicoli circolante (472.000 veicoli circa) che pone la nostra provincia ben al di sotto della media italiana che si avvicina al 13%.

Tutti i veicoli che sono senza Rc Auto non sono tutti sulle strade – anzi.

Occorrerebbe verificare quanti di essi risultano con la Rc Auto sospesa o da pagare, oltre alle auto d’epoca o ai veicoli che vengono usati solo in ambito lavorativo, magari in agricoltura.

