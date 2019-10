No alla censura, CasaPound imbavaglia le statue in oltre cento città. Azione anche a Trento

Continuano le scintille dentro i cinque stelle trentini.

O almeno quello che rimane del movimento.

Andrea Maschio si scontra nuovamente con Alex Marini e anche stavolta volano parole ed accuse grosse.

Filippo Degasperi rimane a guardare consapevole che ormai la sua storia del movimento di Beppe Grillo è al tramonto.

Maschio pigia subito il piede sull’accelleratore contro l’ormai suo ex compagno di partito: «Provo un certo imbarazzo, tristezza e forse un po di compassione per gli sforzi del Consigliere Marini nel cercare di delegittimare me e Degasperi. Chi ci accusa personalmente è chi al ruolo di consigliere è stato come si può dire “accompagnato” e non ha dovuto sudare più di tanto. Si permette di sparare su chi in comune in questi anni a portato a casa numerosi obiettivi, certo trasversalizzandoli, perché con il ruolo di minoranza è più efficace ma ricevendo la stima ed il rispetto di tutte o quasi le forze politiche della città».

Corre poi in difesa di Degasperi: «Parliamo di chi a livello provinciale viene considerato uno dei più preparati, impegnati, presenti, rispettati politici. Non c’è alcuno che non consideri Degasperi un politico serio e competente».

In merito al concetto di ortodossia – secondo Andrea Maschio – siamo al paradosso perché «mi domando chi possa essere definito ortodosso: chi chiede semplicemente un ritorno ai principi di coerenza e trasparenza o chi quotidianamente fa uno strappo alle regole, chiedendone la legittimazione e tacciando chi non è d’accordo come ribelle e fomentatore di odio. Io la mia idea la ho ben chiara. Bene Marini ci ci chiede, anzi ci intima di andarcene via ma non sia mai che invece si metta in discussione ascoltando le critiche. Ad oggi da lui e dai vertici non c’è stato il benché minimo ascolto ma noi non molliamo perché crediamo nel rispetto delle regole e dei programmi e sopratutto nel Movimento».

Maschio parla anche di bugie da parte di Marini: «parla di “sbando” o di “voler andarsene” ma nessuno di noi lo ha mai detto. Certo che lui volontariamente travisa sempre e ne fa uso esclusivamente per delegittimare. Egli parla di “solfa” ma questa sarebbe anche stato semplice chiuderla, bastava rispondere alla prima richiesta ufficiale che è di giugno o all’ultima di tre settimane fa. Invece il silenzio più assoluto. Che il movimento si stia muovendo in modo fluido, come lui afferma, non v’è dubbio ogni giorno si cambiano le regole. Afferma che di richieste concrete da me o da Degasperi non ne arrivano ma a questo punto mi domando se si sia fatto un giro di troppo alla buvette che ha contrastato come fiore all’occhiello. Vorrei sapere dove ha letto o dove ha visto la logica ricattatoria e sapere chi ha mai detto che vorremmo fare un alleanza indipendentemente dalla volontà dello staff o della base».

Maschio ripete che «abbiamo sempre e solo chiesto di poter votare su Rousseau una eventuale coalizione e nel frattempo in prima persona mi sono mosso per sondare il terreno con tutte le forze politiche, perché evidentemente qualora fosse possibile dobbiamo essere pronti. Mai abbiamo detto di farlo senza autorizzazione ma lui questo lo sa ma vuole farci passare per scorretti quando invece è lui ad esserlo arrivando a dire il falso».

Marini poi coinvolge anche il ministro Fraccaro e da Maschio partono dei chiarimenti in merito: «Dice che Fraccaro sa tutto ma dimentica di dire che alle mie sollecitazioni ha scritto pochi giorni fa di segnalarlo allo staff, cosa che avevo fatto da giugno senza alcuna risposta. Capisco che abbia cose più importanti da fare ma credo sia importante anche il destino della sua città a dire il vero e due minuti di telefonata allo staff per chiedere di risponderci non sono poi cosi tanto difficili. Certo a pensare male potrebbe non essere questa la strategia ma qui chi pensa male è Marini a direi il vero».

«Da parte mia l’autocritica c’è sempre stata – conclude il consigliere comunale – sono pienamente consapevole di non aver saputo coinvolgere la base nel modo migliore ma si deve comprendere che un semplice consigliere comunale che prende 500 euro netti mensili, che pertanto deve portare avanti il proprio lavoro per vivere, oltre ovviamente a tutti gli altri impegni faccia fatica a fare anche questo. Su ciò abbiamo per anni chiesto aiuto ma non è mai arrivato ed egli che lavorava direttamente per Fraccaro lo sa molto bene. Ultimissima considerazione è che corrisponde al vero che a Firenze c’era una minoranza ma mi domando se sia per questo non vada ascoltata, non è egli il rappresentante di “più democrazia” o ritiene che la stessa vada utilizzata a seconda della convenienza come sta facendo?»