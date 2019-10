Caos nel movimento cinque stelle: Minacce di denunce incrociate e liti furibonde sui social

La situazione del movimento cinque stelle in Trentino è ormai completamente fuori controllo.

Ormai è caos a tutti i livelli dentro un movimento che ormai non ha più ne testa ne coda.

Dopo la scelta di formare un nuovo governo con Renzi e il PD nel movimento trentino sono cominciati di dissidi, le discussioni, gli insulti ed ora anche le minacce di querela.

A denunciare sul suo profilo facebook di essere in procinto di essere querelato da Filippo Degasperi e altre due persone (NdR – Andrea Maschio e Paolo Negroni) è lo stesso Alex Marini.

Ma Alex Marini sulla questione è piuttosto fumoso, infatti i tre sopracitati non avrebbero ancora depositato la querela e starebbero confrontandosi con i propri avvocati sul da farsi.

Il contendere sono le affermazioni che Marini ha rilasciato su un media locale giudicate lesive nei confronti delle persone e della loro professionalità. E quindi la politica non centra nulla.

Nel suo post invoca il «dovere di Trasparenza», ma altrettanto trasparenti sono stati i militanti, i simpatizzanti e i suoi ormai ex compagni di partito che lo hanno attaccato di brutto e senza mezzi termini.

«Spiace dover riportare informazioni sgradevoli ma talvolta è necessario – si legge nel post di Marini – per dovere di trasparenza segnalo che oggi fuori dall’ufficio del gruppo consiliare ho incontrato Filippo Degasperi il quale, a seguito di una mia richiesta di chiarimento, ha ribadito la volontà sua e di altre 2 persone di procedere con una querela a mio carico, perché, se ben capisco, si riterrebbero offesi dalle considerazioni politiche che ho espresso in questi giorni riguardo alla loro condotta nei confronti nel M5S. Ne prendo atto ma, come ho fatto con Degasperi, non posso che ribadire quanto già espresso, cioè che questi signori da ormai alcuni mesi si siano resi protagonisti di azioni e comportamenti volti a danneggiare sistematicamente il M5S. A fronte di questa minaccia di querela e dopo aver raccolto alcuni pareri tecnici in merito, mi è chiaro come non sussistano le condizioni per partecipare al Meetup fatto convocare per stasera da costoro e che come tale non ritengo rappresentativo di nient’altro che delle loro posizioni»

Qualcuno non attendeva altro probabilmente e sono cominciate a partire le bordate all’indirizzi di Marini

«Alex stai cannando alla grande – scrive Valeria – non capisco davvero il tuo accanimento verso Filippo, e soprattutto non capisco cosa ti sia passato in testa di sbattere sui giornali i vostri contrasti in maniera così plateale ( io credo che i panni sporchi si lavano in famiglia e quello che stai facendo si fa male al movimento). Detto ciò se sei così sicuro delle tue argomentazioni dovresti presentarti al meet up convintamente perché se non lo fai , forse , tutto sto gran polverone probabilmente aveva altri scopi. Comunque Filippo finora ci ha rappresentati più che egregiamente e si è speso in maniera encomiabile… se ci sono degli errori, sono imputabili a Roma e basta»

Renata incalza subito: «E’ ora di finirla con queste liti puerili!! Vi abbiamo eletto per fare il bene dei cittadini e non per portare avanti i vs scontri personali….Lavorate invece di attaccarvi a vicenda e datevi da fare sui temi che ci stanno a cuore! Se non riuscite a fare squadra, ognuno separatamente farà in modo da realizzare un’opposizione costruttiva al governo provinciale!»

«Sta volta l’hai fatta grossa – attacca Massimo Pittui figura storica ed uno dei primi militanti grillini in Trentino – Sei una delusione totale. State danneggiando noi attivisti con questa assurda e stupida lotta personale tra portavoce. Io mi chiedo ,perché fate tutto sto casino sui social e sulla stampa a pochi mesi dalle elezioni? Da tutta questa fantomima ridicola, gli unici a perderci siamo noi attivisti… Ma io mi chiedo, qualcuno si è mai preoccupato delle conseguenze che si ripercuotono sul M5S Trentino per le vostre reciproche e private antipatie tra voi portavoce? Dovevate essere la nostra voce……ora siete la nostra vergogna.. Dimettetevi tutti a questo punto e scannatevi senza addosso il simbolo del M5S.. Perché adesso avete rotto i coglioni abbastanza…..Avete superato ogni limite di decenza. Basta fatela finita ….»

Interviene anche il consigliere comunale Santini, «Forse non ti è Chiara la cosa. Tu non hai fatto considerazioni politiche ma personali. Chi ha fatto considerazioni politiche solo quel 4 che tu accusi» – scrive all’indirizzo di Marini, mentre Antonio rincara la dose: « il peggio è che insiste, eppure le parole sono lì scritte nero su bianco. Terribile!»

Poche le persone solidali con Alex Marini. Andrea Maschio contattato dalla nostra redazione nel merito ha risposto: «Io ho chiarito tutta la questione al Meetup davanti agli attivisti. Ora su questa faccenda non ho altro da aggiungere almeno in questa sede»

La sensazione è che se gli avvocati daranno via libera per Alex Marini arriveranno le querele.