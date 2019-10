Ape contromano in via Cardinal Morone bloccata dalla polizia locale

Stamane Ignazio e Moreno Moser si sono presentati presso la Questura di Trento e non sono per nulla passati inosservati. (nella foto sotto)

Il mistero è comunque stato chiarito subito.

I due si sono presentati in Questura per il rinnovo del passaporto.

Sereni, rilassati e sorridenti hanno anche rilasciato ad un nostro inviato alcune dichiarazioni.

Ignazio stai rinnovando il passaporto, c’è aria di vacanza quindi?

«Si andrò con Cecilia a Mauritius per festeggiare i due anni del nostro amore. Speriamo di andarci nel mese di Novembre, ma visti i numerosi impegni di lavoro potremmo rimandare il viaggio a Gennaio».

Come va la tua relazione con Cecilia?

«La nostra è ormai una relazione stabile iniziata ad ottobre del 2017. Una storia importante che come tutte le coppie ha i suoi alti e bassi. Noi trascorriamo molto tempo insieme perché spesso lavoriamo uno a fianco dell’altra. Ma ora siamo in dirittura di arrivo per una bella vacanza».

Come si trova Cecilia quando viene in Trentino?

«Molto bene perché lei è nata a Pilar un paese di campagna dell’Argentina e per lei venire in Trentino è un pochino come tornare alla sue origini. Cecilia preferisce la nostra regione alla frenetica Milano dove si vive in modo molto stressante. Quando veniamo qui in Trentino per lei è un momento di grande relax.»

E il rapporto con la futura cognata Belen?

«Con lei ho un ottimo rapporto, da fuori lei sembra una donna molto impattante ma quando la conosci bene scopri che è una persona semplice, dolce e molto alla mano. Lei deve mantenere il suo personaggio pieno di bellezza verso l’esterno ma in casa è molto tranquilla».

Per Moreno Moser nessun viaggio per il momento ma solo molti impegni di lavoro.

Quanto ti pesa aver smesso di correre in bicicletta?

«In questo momento non mi pesa. Negli ultimi anni per me era diventato faticoso, tanti sacrifici e poche soddisfazioni. La ruota purtroppo non girava più e dopo tre anni di scarsi risultati ho deciso di cercare un’altra via».

Quali sono i tuoi progetti di lavoro?

«Sono impegnato in un importante progetto che svelerò in esclusiva fra 15 giorni alla Gazzetta dello Sport. Rimarrò del settore del ciclismo ma non come corridore».

Ti vedo sereno e Tranquillo….

«Si è vero, non ho rimpianti e il mio approccio con la bicicletta ora è diverso. Dall’età di nove anni mi alleno facendo sacrifici, nel ciclismo ho investito la mia vita ed è stato il mio pensiero giornaliero. Quando decidi di diventare professionista sei sempre ciclista 24 ore su 24 ed ogni gesto è destinato a migliorare la tua performance sportiva».

Nessun rigetto per la bicicletta?

«Rispetto ad altri ciclisti, che dopo aver smesso hanno avuto il rigetto verso questo mondo per anni, io non ho nessun rigetto. Anzi, io vado volentieri in bici perché mi rilassa molto farlo naturalmente non nel senso agonistico».