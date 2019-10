Annullamento conferenza Fausto Biloslavo. Il Rettore replica all’assessore Bisesti

Il rettore Paolo Collini replica all’assessore Mirko Bisesti sulla questione dell’annullamento della conferenza del giornalista Fausto Biloslavo dove era stato accusato di aver censurato la conferenza.

Il giornalista Fausto Biloslavo era stato invitato dall’associazione studentesca UDU (Unione degli Universitari) al Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale martedì 15 ottobre per parlare della situazione in Libia in qualità di esperto, per le sue competenze professionali e l’esperienza sui fronti di guerra.

Il rettore, rientrato nella tarda serata del 15 durante a Trento si difende: «Ho saputo, con sorpresa e rammarico, dell’annullamento dell’evento organizzato da UDU (unione degli universitari). La volontà dell’Ateneo – ha proseguito – non è certo quella di ostacolare il dibattito e la libera espressione di pensiero. La nostra politica è quella di non sindacare nel merito le iniziative delle associazioni studentesche e di sostenerle sempre quando non violano regole generali di comportamento».

Pubblicità Pubblicità

«L’amministrazione – ha ripreso – ha voluto evitare di essere criticata per un problema di autorizzazioni (siamo molto attenti alle regole, soprattutto per quanto riguarda i presidi di sicurezza) e non ha guardato alla sostanza. In questo momento, anche a tutela degli studenti che hanno forse commesso un errore di procedura, ma hanno fatto bene nella sostanza il loro lavoro, ci tenevo a farle sapere che la mia volontà e quella della comunità che rappresento, è di operare nel pieno rispetto dei principi che ispirano e motivano la stessa esistenza delle università quali luoghi di esercizio e tutela delle libertà fondamentali. Riorganizzare questo evento è un modo per affermare questi principi».

Il giornalista Fausto Biloslavo, che non ha mai nascosto le due idee di destra, era stato accolto nella facoltà di sociologia con slogan e striscioni di protesta da parte del Collettivo universitario Refresh (sinistra – soliti noti).

In uno degli striscioni è stato messo in testa in giù vicino alla scritta: «Biloslavo non deve entrare in università», nell’altro invece, «Fuori i fascisti dall’università»

Pubblicità Pubblicità