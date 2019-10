Miele in Trentino: alto il rischio di imitazioni

L’andamento stagionale con picchi di freddo nel periodo primaverile non ha di certo favorito la produzione di miele in Trentino.

Anzi il danno economico stimato è di 3 milioni di euro, considerando che il valore per alveare è di 156 euro si avrebbe un risultato economico a regime di 5 milioni di euro.

Ora però la percentuale di raccolto recuperato in Trentino, sarà nella migliore delle ipotesi, pari al 30%.

La conseguenza immediata sarà quella di un aumento del costo al chilogrammo, ma si correrà anche il rischio di trovare sul mercato mieli di origine non controllata o peggio ancora, imitazioni.

Tanto che la Conapi ( Consorzio Nazionale Apicoltori) lancia un appello.

Ad essere maggiormente colpiti sono stati i mieli primaverili, al Nord quello di acacia ed al Sud quello di agrumi.

Se il Trentino e l’Italia in generale piange, altrettanto si fa in Europa: quasi azzerata la produzione di miele di agrumi in Spagna ed in contrazione quella dei paesi dell’Est.

Però se per il prodotto di qualità il prezzo è in aumento, non si può dire altrettanto per quello di seconda fascia dove il calo della produzione ha favorito l’importazione di quantità considerevoli dalla Cina attraverso il Sud America.

Da un recente convegno che si è tenuto a Montreal è emerso che il 30% del miele venduto nel mondo, è adulterato.

Uno smercio favorito da una sostanziale assenza di controlli sulla qualità.

Controlli che in molte circostanze sono troppo costosi e dalla modalità complicata.

Per risalire infatti all’origine geografica del prodotto è necessario fare la risonanza magnetica nucleare o l’analisi isotopica sull’acqua contenuta nel miele.

In più l’adulterazione avviene con uno sciroppo di zuccheri ricavato dal riso difficilmente rilevabile.

A questo punto è decisamente meglio affidarsi a produttori locali trentini con acquisti anche diretti, cercando di individuare quelli che hanno alveari propri.