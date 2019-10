La Rotaliana butta via una vittoria sicura. In nove si fa rimontare e viene sconfitta dall’Arco. E’ 3-2

Nel Round 3 di 7DAYS EuroCup in programma oggi a partire dalle ore 19.30 alla BLM Group Arena, la Dolomiti Energia Trentino si scontrerà contro Oldenburg in cerca di punti importanti ma non solo. Dopo le brucianti sconfitte contro Sassari e Brescia e dopo la vittoria contro il Buducnost VOLI Podgorica serve quanta più concentrazione possibile per dimostrare al pubblico di casa che la Dolomiti Energia è presente e pronta a dare il massimo.

Certo, è bruciante la disfatta di Brescia, perché c’è modo e modo di perdere. Ma le sconfitte sono parte del gioco e siamo ancora a inizio stagione… c’è tutto il tempo per riuscire a far sì che la squadra si riesca ad amalgamare al meglio.

Domenica mancava un po’ tutto. Ma, in fin dei conti, la Dolomiti Energia è una squadra che punta a crescere, vedi Blackmon, Mezzanotte, King… sono giocatori giovani che non hanno ancora l’esperienza che possiamo trovare in Craft, Forray o Knox. Di conseguenza, si può pretendere di più? Certo, ma ci vuole tempo. Ad oggi abbiamo appunto una squadra basata sui giovani ma è indispensabile l’esperienza dei più veterani, altrimenti succede come domenica: con Knox assente, tutta la catena di montaggio si inceppa e non si riesce a evitare di sprofondare.

Pubblicità Pubblicità

E’ anche una questione di abitudini: i giocatori che abbiamo ora, per la maggior parte, non sono abituati né a minutaggi troppo elevati (in media) né a partite ogni tre giorni. Ci vuole tempo per resettarsi, per crescere, per imparare.

Per quanto riguarda domani, il doppio turno in casa può essere molto importante e fondamentale per passare il turno. Come ha detto Coach Brienza in mattinata, «Ripartiamo con grande entusiasmo e con grande voglia di riscatto dopo la partita con Brescia, per invertire l’inerzia negativa con cui si è chiusa la settimana e per tornare a dare soddisfazione e sorrisi anche ai nostri tifosi. Affrontiamo Oldenburg, una squadra con grande identità e con un sistema di gioco collaudato che può contare su tanti ottimi giocatori come Mahalbasic e Boothe sotto canestro, e con tante armi importanti con esperienza e carattere anche sugli esterni. Alla qualità del loro sistema di gioco dovremo contrapporre la nostra energia, la nostra presenza mentale, la nostra concentrazione: cercheremo di far prevalere le nostre caratteristiche e la nostra pallacanestro.».