Cles: ieri i funerali di Mario Stablum

È stato celebrato ieri il funerale di Mario Stablum persona molto conosciuta in val di Non e deceduto all’età di 79 anni.

Molti i presenti che hanno voluto accompagnare per l’ultimo saluto Stablum che lascia nella comunità un indelebile ricordo.

Era nato a Commezzadura nel 1940 ma ha vissuto tutta la sua esistenza a Cles dove ha svolto la professione di imbianchino e si è distinto nella politica locale abbracciando le idee di destra prima con il Movimento Sociale Italiano e poi con Alleanza Nazionale.

E’ stato più volte eletto nel consiglio comunale e durante l’amministrazione Osele (2005-2009) la sua lista aveva portato in consiglio ben cinque consiglieri.

Tra le sue più importanti battaglie è da annoverare quella per il traforo del Monte Peller fra Val di Non e Val di Sole, che però non è stato mai realizzato.

Una volta abbandonato il consiglio, si è dedicato alla riqualificazione e allo sviluppo di Malga Boara.

Dopo aver avuto la concessione del Comune si era adoperato per la coltivazione di un orto alpino.La montagna era infatti una sua grande passione.Il sindaco Ruggero Mucchi è stato quindici anni in consiglio comunale con Mario Stablum e lo ricorda come una persona gradevole che grazie ai suoi interventi sempre pertinenti si era guadagnato il rispetto anche dell’opposizione.

Messaggi di solidarietà alla famiglia sono arrivati anche dal senatore Andrea De Bertoldi che ha inviato dei fiori per il funerale.

De Bertoldi ha ricordato Stablum come un cittadino modello e un militante dai grandi valori.