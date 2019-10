Prolungamento Valdastico: la «balotazione» per i comuni di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa

Domenica 13 ottobre durante la celebrazione della Santa Messa delle ore 10.00 la comunità volanese si è riunita numerosa per salutare don Cosma nella veste di parroco di Volano; la prossima settimana infatti prenderà servizio il nuovo parroco nominato dalla diocesi trentina don Corrado Prandi che si occuperà delle parrocchie di tre comuni Volano, Calliano e Besenello.

Ringraziamenti, da parte di don Cosma, sono stati rivolti a tutti, ovvero ai tanti volanesi che a vario titolo partecipano all’attività parrocchiale; un’omelia puntuale con l’innata capacità comunicativa ha commosso i presenti, pensieri profondi che hanno rivelato ancora una volta il suo bagaglio culturale e religioso unitamente alla insita modestia.

Don Cosma è rimasto alla guida della parrocchia volanese per ben 12 anni, un periodo in cui è riuscito a dialogare con i concittadini e inserirsi nella comunità apportando aiuto e sostegno a chi ne aveva bisogno e in modo molto attivo e vivace con la sua presenza in occasione di ogni evento e manifestazione organizzata dalle numerose associazioni attive in paese.

Come ha sottolineato la sindaca Maria Alessandra Furlini la collaborazione tra istituzione comunale e parrocchia di Volano non è mai mancata anzi, si sono consolidate le sinergie e sono proseguite tutte le azioni intraprese nelle precedenti consigliature per raggiungere obiettivi comuni e fornire risposte alle esigenze della collettività, con l’investimento di risorse economiche comunali, ma altresì potendo contare su contributi provinciali a cui la stessa parrocchia ha potuto attingere.

Furlini ha fatto riferimento alle strutture di proprietà della parrocchia per le quali sono in essere convenzioni come ad esempio la Scuola Materna, le strutture sportive come il campo da calcio, sottolineando la fattiva collaborazione e la disponibilità riservata in primis da don Cosma e con l’obiettivo di fornire luoghi di aggregazione ai nostri ragazzi e soluzioni idonee durante il periodo estivo per molte famiglie.

Non è quindi mancato un sincero e commosso ringraziamento espresso dall’amministrazione comunale che in segno di gratitudine ha consegnato una targa.

Un altro pensiero davvero gradito da don Cosma è stato un album fotografico con immagini significative a ricordo dell’attività svolta in seno alla comunità volanese e consegnato dai volontari della parrocchia; un compagno di viaggio, un amico e una guida paziente e saggia, così lo hanno definito nell’esprimere il loro ringraziamento, aggiungendo che non si tratta di un saluto poiché Monsignor Tommasini proseguirà il suo cammino nella veste di sacerdote ma sempre nella nostra borgata.

Alla fine di una celebrazione partecipata e commovente è stato organizzato un momento conviviale sul piazzale della Chiesa della purificazione, con il coretto guidato da Paola che ha intonato una canzone scritta dai ragazzi; anche da loro espressioni di ringraziamento e nel contempo di gioia perché don Cosma rimarrà ancora a Volano.

Il prossimo appuntamento è quindi fissato per sabato 19 ottobre alle ore 16.00 sul piazzale della Chiesa parrocchiale di Volano per l’arrivo del nuovo parroco don Prandi, a cui parteciperanno anche le comunità di Calliano e Besenello.