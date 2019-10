Lavori alla sede della Comunità della Val di Sole a Malé, affidati gli incarichi

In estate era stato approvato in linea tecnico-economica dalla Comunità della Val di Sole il progetto esecutivo, redatto dall’architetto Franco Allocca con studio a Trento, relativo alle opere di adeguamento della sala assemblee e a quelle di sistemazione esterna della sede della Comunità di Valle.

L’intervento prevede una spesa di 105.069,90 euro complessivi, di cui 40.496,65 euro per lavori e 64.573,25 euro per somme a disposizione dell’amministrazione, ed è stato in seguito approvato a tutti gli effetti con determinazione del Servizio Tecnico, Lavori Pubblici, Urbanistica e CPC.

Ora sono stati affidati i diversi lavori, che vedranno impegnate la ditta Palmieri Snc di Palmieri Michele & C. con sede a Croviana per le opere da elettricista (12.404,18 euro), la ditta Cavallar Gino Snc di Cavallar Mirco di Dimaro Folgarida per le opere da pittore (3.561,31 euro), la ditta Ennetre Fenster di Altavalle per quanto riguarda le opere per oscuramento della sala assemblee (10.626,69 euro), la ditta Largaiolli Gianfranco e C. Snc di Dimaro Folgarida per le opere di carpenteria metallica (7.651,84 euro), la ditta Tamè Mobili di Tamè Artemio e C. Snc con sede a Croviana nelle opere da falegname per posa in opera dell’arredo nella zona dell’atrio (7.341,96 euro) e la ditta Daprà Ivo con sede in Rabbi per le opere da pavimentista (6.710 euro).

Pubblicità Pubblicità