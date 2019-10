DEF 2020 verso la Commissione Europea, i punti principali del documento da 30 miliardi

Iniziato ieri con due ore di ritardo e finito dopo sei di confronto, il Consiglio dei Ministri ha dato il via al documento di programmazione economica.

Lotta all’evasione, abbassamento del costo del lavoro e politiche verdi sono le misure portanti contenute all’interno.

Sul tavolo si contano 30 miliardi, 23 dei quali serviranno per evitare il preoccupante aumento dell’iva, 3 invece per ridurre il cuneo fiscale e rendere i salari netti più alti.

Per quanto riguarda le entrate, saranno 7 i miliardi previsti dalla lotta all’evasione fiscale con premi per chi utilizza la moneta elettronica e sanzioni per i commercianti che non la accetteranno.

Come preannunciato, verrà attivata la lotteria degli scontrini con incentivi sia a farli che a richiederli e detrazioni anche per chi paga con moneta elettronica alcuni beni e servizi a rischio evasione e la conseguente diminuzione del tetto da 3.000 a 1000 per l’uso dei contanti.

Inoltre, per fare cassa sarà previsto l’aumento dei prelievi sulle vincite da gioco e la decisione di far rimandare al prossimo anno le scadenze di alcune tasse per gli autonomi dal valore di 3 miliardi.

Altre entrate arriveranno dalla web tax ossia la tassa sui giganti digitali con 600 milioni previsti per il 2020, a questa si aggiungono le imposte sulle bibite gassate, le sigarette e gli imballaggi in plastica.

Capitolo caldo, nonché motivo di scontro è la parte sulle pensioni: Quota 100 infatti, non verrà toccata, al contrario di quello che era stato chiesto.

Dunque, ora il pacchetto è pronto all’esame della Commissione Europea, dalla quale ci si aspetta una certa clemenza visto che 14 miliardi arrivano proprio dalla flessibilità concessa da Bruxelles come premio per aver fatto nascere un Governo europeista.