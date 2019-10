«Tumori: la lotta continua». Ieri sera su Trentino Tv

A che punto è la ricerca sul cancro? è possibile guarire dalla malattia? cosa succede quando scopri la malattia? Cosa di deve fare? A chi rivolgersi?

Questi sono i quesiti a cui la «Filo diretto» in onda su Trentino Tv ieri sera ha risposto.

Il titolo della trasmissione «Tumori: la lotta continua» prende spunto dal Mese Rosa per la prevenzione del cancro al seno.

Durante la serata si è parlato dell’importanza della prevenzione e degli stili di vita sani, ma anche dell’importanza delle scelte che vanno fatte con decisione.

In studio insieme alla direttrice Marilena Guerra il presidente della Fondazione Pezcoller Enzo Galligioni, Mario Cristofolini Presidente Lilt del Trentino e il professor Gaspare Nevola.

Tra gli ospiti anche Gianenrico Sordo e Chiara Da Col che hanno raccontato come hanno affrontato la malattia.

«Quando ho scoperto la mia malattia ero incredula – racconta Chiara Da col – a 32 anni la ritenevo una malattia lontana da me. Mi sono accorta di avere un nodulo sotto il seno in modo casuale, ma mai avrei pensato di avere il cancro. Ho contattato subito il mio medico, poi la diagnosi, l’operazione la radioterapia ed infine la guarigione.»

Chiara ha spiegato anche come nel suo caso la competenza e la positività dei medici del santa Chiara di Trento sia stata fondamentale per il suo percorso. «Mi sono sentita coccolata, protetta e sostenuta in qualsiasi momento» ricorda Chiara che dopo la sua guarigione ha deciso di fondare “Trekking rosa, prevenire camminando“: 5 semplici trekking sui sentieri del Trentino, affiancati da medici specialisti e le donne dell’Associazione Accompagnatori di Media Montagna per informare sulla prevenzione del tumore al seno.

L’iniziativa, supportata dalla LILT di Trento, ha lo scopo di diffondere le informazioni necessarie per prevenire ed affrontare questa malattia, grazie alla partecipazione di diversi specialisti.

Altro protagonista della trasmissione è stato Gianenrico Sordo che ha raccontato la sua drammatica storia e i momenti difficili vissuti.

«Quando mi è stato diagnosticato il cancro primario al colon dopo alcuni giorni di shock ho pensato che fosse una cosa da risolvere subito. Ma i momenti difficili sono stati molti, due operazioni difficili e dolorose, alcune ricadute, la scoperta di metastasi aggressive e il momento devastante della Chemioterapia che ho interrotto subito».

Sordo ha spiegato come sia importante prendere in mano la situazione senza paura, scegliere, decidere e poi portare avanti le proprie convinzioni. Lui ha affrontato la malattia con un approccio diverso seguendo una dieta priva di zuccheri «per non alimentare le cellule cancerogene». Ora sta bene anche se «per guarire definitivamente dalla mia malattia ci vorranno minimo altri 3 anni»

Galligioni, ex primario del reparto oncologia del santa Chiara di Trento e presidente della fondazione Pezcoller ha raccontato la sua verità vista dalla parte dei medici.

«Per scegliere il paziente ha bisogno di capire cosa significa il cancro, di che tipo è, e dove si trova. Altro problema è il paziente che deve essere pronto ad affrontare con ottimismo e volontà la malattia.»

Il presidente della fondazione Pezcoller ha parlato anche di «Medicina personalizzata»: «siamo diversi l’uno dall’altro e il nostro organismo reagisce in modo diverso da paziente a paziente. Può succedere che la cura che funziona per un soggetto sia magari tossica per un altro. La variabilità individuale è ancora un enigma nel campo dell’oncologia, per questo diventa fondamentale la competenza e la consapevolezza da parte dei medici che devono di capire il perché l’eventuale cura non ha funzionato».

Anche Galligioni ha confermato che «si devono sentire molti pareri prima di decidere, tenendo conto che non esiste una verità assoluta da parte di nessun medicox.

Parte della trasmissione è stata incentrata sulla prevenzione dei tumori. Il professor Cristoforini presidente della LILT di Trento ha spiegato come sia importante la prevenzione e i corretti stili di vita azzardando che il 50 % dei tumori è dovuto appunto all’abuso dell’acool, delle droghe, all’alimentazione sbagliata e alla mancanza di attività fisica.

«Lavoriamo sulla prevenzione perché se conosci le cause e le eviti – esordisce Cristoforini – molti associano la parola cancro alla morte, ma non è così. È necessario però tenere conto di molti aspetti della malattia. I sintomi sono importanti come la scelta del medico. La prevenzione lo è altrettanto come per esempio l’ambiente dove si lavora e l’alimentazione scelta. Se si seguono determinati stili di vita la patologia può essere eliminata in parte. L’attivita fisica e un’alimentazione sana è uno degli elementi che contribuisce a ridurre il rischio del cancro.»

Cristoforini ha ricordato anche il grande lavoro dell’associazione LILT che oggi vanta 9 delegazioni in Trentino e moltissimi volontari. «Quando organizziamo gli incontri parliamo anche di chirurgia riparatrice anche se per noi la prevenzione dimane la cosa più importante»

La LILT organizza inoltre dei pulmini che dalle valli trasportano chi ne abbia la necessità a Trento e Rovereto per fare le mammografie.

Al professor Galligioni è toccato fare un bilancio sulla ricerca: «La ricerca continua inarrestabile ma il tumore non sarà mai sconfitto definitivamente. L’alterazione genetica e le combinazioni esterne come radiazioni, raggi UV, o la frequentazione di ambienti malsani sono alla base della malattia. Ricordiamo che sono 200 le malattie diverse negli individui che hanno un decorso più o meno accelerato e aggressivo e che danno una risposta ai farmaci in diversa e in base al nostro codice genetico».

Ha concluso Cristoforini smentendo che in Trentino in alcune zone sia maggiore l’incidenza dei tumori. «Alcuni tumori sono in aumento come quello della mammella, al polmone e all’addome, il melanoma è in aumento del 40% per via dei lettini abbronzati sopratutto a Rovereto e a Trento. Ma in Trentino abbiamo anche il problema dell’ inquinamento dentro le case, dei pesticidi e delle emissioni radioattive»

Il melanoma si forma quando si verifica un errore genetico nelle cellule che producono la melanina, cioè i melanociti. Queste cellule sono presenti in maniera addensata nei nevi malanociti della pelle, comunemente detti nei, e, per motivi non ancora non del tutto noti, possono iniziare a proliferare in modo disordinato. Tra le cause che possono spingere un neo a proliferare verso il melanoma ci sono l’esposizione al sole e quelle alle lampade UV.